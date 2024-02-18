Altın kahini o rakamı işaret etti, elinde altın olanları uyardı! Vatandaşlar Kapalıçarşı’ya akın etti! Gram altında ortalık toz duman!

Ons altın fiyatlarındaki hızlı yükselişe dikkat çeken Memiş, ABD'deki istihdam verilerinin ardından yaşanan düşüşlerin geçici olduğunu, yatırımcıların bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini belirtti. 2028 ile 2058 dolar arasında işlem gören ons altın için, 2000-2050 dolar aralığının korunmasının beklendiğini, ancak bu düşüşlerin kalıcı olmadığını vurguladı.

Memiş, gram altın için kısa vadeli beklentisinin 2090 TL olduğunu, yılın ilk çeyreğinde 2150 TL'ye, yaz aylarında ise 2500-2700 TL aralığına ulaşmasını beklediğini belirtti. Yıl sonuna doğru ise gram altın fiyatlarının 3 bin TL seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Gram altın fiyatlarında 2050 TL'nin destek seviyesi , 2070 TL'nin ise direnç seviyesi olarak öne çıktığını belirten Memiş, ons altındaki düşüşlerin gram altına yansımayacağını öngördü. Dolar kuru nun gram altın fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini ifade etti.

Bu dalgalanma ve yükseliş beklentileri ışığında, altın yatırımcılarının piyasa hareketlerini yakından takip etmesi, kısa ve uzun vadeli yatırım stratejilerini bu doğrultuda şekillendirmesi gerektiği öneriliyor. Memiş'in analizleri, özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde altının güvenli liman özelliğini koruduğunu ve yatırımcılar için değerli fırsatlar sunabileceğini gösteriyor.

İslam Memiş'in altın piyasası hakkındaki değerlendirmeleri, yatırımcılara piyasadaki dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmaları ve ortaya çıkan alım fırsatlarını değerlendirmeleri yönünde önemli ipuçları sunuyor. Altın, tarihsel olarak değerini koruma özelliği ve ekonomik belirsizlik dönemlerindeki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu nedenle, piyasaları yakından takip etmek ve bilinçli yatırım kararları almak büyük önem taşıyor.