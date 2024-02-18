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Altın kahini o rakamı işaret etti, elinde altın olanları uyardı! Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti! Gram altında ortalık toz duman!

Ekonomist İslam Memiş, son günlerde altın fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, enflasyon endişelerinin artmasıyla birlikte altın fiyatlarının da yükseldiğini, ancak bu tür yükselişlerin ardından yaşanan geri çekilmelerin yatırımcılar için fırsatlar sunabileceğini vurguladı. Memiş'e göre, altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında küresel ekonomik belirsizlikler ve para piyasalarındaki dalgalanmalar yer alıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım kararları ve küresel resesyon endişeleri, altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendiriyor.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 13:03 Güncelleme 18 Şubat 2024, 13:03
Altın kahini o rakamı işaret etti, elinde altın olanları uyardı! Vatandaşlar Kapalıçarşı’ya akın etti! Gram altında ortalık toz duman!

Altın ve para piyasaları üzerine uzman görüşler sunan İslam Memiş, son dönemde altın piyasasındaki dalgalanmalara ve altının gelecekteki yükseliş potansiyeline dair önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verileri sonrası yaşanan sert düşüşlerin, aslında altın yatırımcıları için bir satın alma fırsatı oluşturduğunu belirtti.

Altın piyasası, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve global belirsizlikler ışığında önemli hareketlilikler gösteriyor. Uzman isim İslam Memiş, bu konuda dikkat çekici değerlendirmelerde bulunarak, yatırımcılara yol gösterici bilgiler sunuyor. Altının gelecekteki yükseliş potansiyeli, özellikle ABD'deki tarım dışı istihdam verilerinin ardından yaşanan fiyat düşüşleri ve bu durumun yarattığı alım fırsatları üzerinde duruluyor.

ABD ekonomisindeki gelişmeler, özellikle tarım dışı istihdam verileri, altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip. İslam Memiş, bu verilerin açıklanması sonrasında yaşanan fiyat düşüşlerinin, altın için bir alım fırsatı oluşturduğunu vurguluyor. Bu durum, özellikle uzun vadeli yatırım planlayanlar için dikkate değer bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İslam Memiş'ten Çarpıcı Açıklamalar

Ons altın fiyatlarındaki hızlı yükselişe dikkat çeken Memiş, ABD'deki istihdam verilerinin ardından yaşanan düşüşlerin geçici olduğunu, yatırımcıların bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini belirtti. 2028 ile 2058 dolar arasında işlem gören ons altın için, 2000-2050 dolar aralığının korunmasının beklendiğini, ancak bu düşüşlerin kalıcı olmadığını vurguladı.

Gram Altın Fiyatları ve Beklentiler

Gram altın fiyatlarında 2050 TL'nin destek seviyesi, 2070 TL'nin ise direnç seviyesi olarak öne çıktığını belirten Memiş, ons altındaki düşüşlerin gram altına yansımayacağını öngördü. Dolar kurunun gram altın fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini ifade etti.

Memiş, gram altın için kısa vadeli beklentisinin 2090 TL olduğunu, yılın ilk çeyreğinde 2150 TL'ye, yaz aylarında ise 2500-2700 TL aralığına ulaşmasını beklediğini belirtti. Yıl sonuna doğru ise gram altın fiyatlarının 3 bin TL seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Bu dalgalanma ve yükseliş beklentileri ışığında, altın yatırımcılarının piyasa hareketlerini yakından takip etmesi, kısa ve uzun vadeli yatırım stratejilerini bu doğrultuda şekillendirmesi gerektiği öneriliyor. Memiş'in analizleri, özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde altının güvenli liman özelliğini koruduğunu ve yatırımcılar için değerli fırsatlar sunabileceğini gösteriyor.

İslam Memiş'in altın piyasası hakkındaki değerlendirmeleri, yatırımcılara piyasadaki dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmaları ve ortaya çıkan alım fırsatlarını değerlendirmeleri yönünde önemli ipuçları sunuyor. Altın, tarihsel olarak değerini koruma özelliği ve ekonomik belirsizlik dönemlerindeki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu nedenle, piyasaları yakından takip etmek ve bilinçli yatırım kararları almak büyük önem taşıyor.

Altın fiyatları, piyasalardaki güncel duruma göre şu şekildedir:

Gram Altın

  • Alış Fiyatı: 2.047,47 TL
  • Satış Fiyatı: 2.070,49 TL

Çeyrek Altın

  • Yeni Çeyrek Altın
    • Alış Fiyatı: 3.375 TL
    • Satış Fiyatı: 3.432 TL
  • Eski Çeyrek Altın
    • Alış Fiyatı: 3.365 TL
    • Satış Fiyatı: 3.422 TL

Yarım Altın

  • Yeni Yarım Altın
    • Alış Fiyatı: 6.771 TL
    • Satış Fiyatı: 6.925 TL
  • Eski Yarım Altın
    • Alış Fiyatı: 6.750 TL
    • Satış Fiyatı: 6.926 TL

Tam Altın

  • Yeni Tam Altın
    • Alış Fiyatı: 13.438 TL
    • Satış Fiyatı: 13.644 TL
  • Eski Tam Altın
    • Alış Fiyatı: 13.787 TL
    • Satış Fiyatı: 13.645 TL

Ata Altın

  • Yeni Ata Altın
    • Alış Fiyatı: 13.788 TL
    • Satış Fiyatı: 13.954 TL
  • Eski Ata Altın
    • Alış Fiyatı: 13.767 TL
    • Satış Fiyatı: 13.954 TL

Atabeşli Altın

  • Yeni Atabeşli Altın
    • Alış Fiyatı: 68.525 TL
    • Satış Fiyatı: 69.822 TL
  • Eski Atabeşli Altın
    • Alış Fiyatı: 68.421 TL
    • Satış Fiyatı: 69.613 TL

Gremse Altın

  • Yeni Gremse Altın
    • Alış Fiyatı: 33.438 TL
    • Satış Fiyatı: 34.006 TL
  • Eski Gremse Altın
    • Alış Fiyatı: 33.336 TL
    • Satış Fiyatı: 33.903 TL

Yukarıdaki fiyatlar, piyasadaki son durumu yansıtmaktadır. Yatırımcıların, alım-satım işlemleri yapmadan önce güncel fiyatları ve piyasa koşullarını dikkatle incelemeleri önerilir.

NOT: Burada yer alan bilgilerle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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