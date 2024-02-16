Ücretli çalışan sayısı Aralık 2023’te yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 15 milyonu geçti

PİLOT GİRİŞİMLERİ STANFORD'DA

Türk Telekom Ventures'ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un girişimleri, girişimcilik eğitim programına katılmak üzere ABD'ye gitti. Stanford Mesleki Gelişim Merkezi ile iş birliği içinde tasarlanıp sunulan kurumsal eğitim programı Stanford Üniversitesi kampüsünde başladı.

PİLOT girişimlerinin, bir dizi konferans, uygulamalı çalışma oturumları ve network sağlama amacıyla Stanford Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ve sektör uzmanlarından bilgi aldığı programın açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, destekledikleri girişimlerin küresel arenada ses getirmelerine katkı sağlayacak çalışmalara imza attıklarını belirtti. Önal, "Stanford'da özel tasarlanan program, Türkiye'nin küresel inovasyon haritasına önemli katkı sağlayacak. Türk Telekom Ventures'ın San Francisco'daki ofisi girişimlerimizin dünyaya açılması için önemli bir durak. Türkiye'den çıkan fikirleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açıp, dünyadaki yenilikçi fikirleri ise ülkemize taşıyarak Türkiye ve global pazarlar arasında köprü oluyoruz" dedi.



HEDEF % 20 BÜYÜME

5'inci yılını kutlayan, 81 ilde 60 binden fazla üye restoranı ile hizmet veren GetirYemek'in CEO'su Yasemin Şişik Çelikboy, "15 milyon kullanıcıya dokunduk ve hem kullanıcılarımızın hem üye restoranlarımızın mutluluğunu odağımıza alarak 10 kattan fazla büyüdük" dedi. Çelikboy, aktif kullanıcı sayısını her yıl yüzde 20 artırmayı hedeflediklerini söyledi.



AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 2.2 TRİLYON TL

Halkbank, 2023 sonunda aktif büyüklüğünü, 2022'ye göre yüzde 57.7 artışla 2.2 trilyon lira seviyesine çıkardı. Banka, kredi büyüklüğünü ise yüzde 61.6 artışla 1.9 trilyon liraya yükseltti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Güçlü finansal altyapımızla, KOBİ'lerimizin, esnaf ve sanatkârımızın, girişimcilerimizin yanında olmaktan, ekonomimizi büyütmek için çalışmaktan ve kalkınma hamlesine katkı sağlamaktan mutluyuz. Üretime, ihracata, istihdama ve yatırıma yönelik desteğimiz sürecek; tüm sektörlerde inovatif dönüşümle yerli ve milli kalkınma stratejilerinin ülkemiz ekonomisine katkı sunması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.