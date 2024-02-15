SGK’dan milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapanın da yaptıranın da başı belaya girecek

Fazla mesai alacaklarını asgari ücretin içine katan, asgari ücretteki artış tutarını elden geri alan işverenler de bu yaptırımlara maruz kalıyor.

Emekli aylıkları prime esas kazançlar üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle bordroda düşük ücret gösterilmesi emekli aylıklarının da düşük olmasına neden oluyor. SGK, bu tür usulsüzlükleri engellemek için denetimlerini sıklaştırıyor ve çalışanların haklarını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı işverenler bordroda işçinin gerçek ücretini göstermiyor. Ücretin sadece asgari ücret kısmını bordroda göstererek üstünü işçiye elden veriyor. Bu durum hem vergi kaçırılması hem de çalışanların hak kaybına uğraması anlamına geliyor.

SGK bu tür usulsüzlükleri engellemek için çalışmalarını sürdürüyor ve işverenlere yasalara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bu konuda çalışanlara da önemli görev düşüyor. Hak kaybına uğramamak için bordrolarını dikkatlice kontrol etmeleri ve usulsüzlüklerle ilgili SGK'ya ihbarda bulunmaları gerekiyor.