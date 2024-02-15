SGK’dan milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapanın da yaptıranın da başı belaya girecek

SGK çalışanların maaşlarını düşük göstermeye çalışan iş yerlerine yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor. Hile yapan işverenlere para cezası başta olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Denetimler sonucunda maaşları düşük göstermeye çalışan iş yerleri hakkında hemen soruşturma başlatılıyor. İşverenler hakkında hapis cezası istemli davalar açılıyor.
DÜŞÜK GÖSTERİLEN MAAŞLAR VE USULSÜZ UYGULAMALAR
SGK tarafından yapılan denetimlerde bazı işletmelerin çalışanların maaşını düşük göstererek bordro düzenlediği ve usulsüz uygulamalara gidildiği tespit edildi. Bu durum hem çalışanların hak kaybına uğramasına hem de devletin vergi ve prim kaybına uğramasına neden oluyor.
PARA CEZASI KESİLİYOR
Maaşları düşük gösteren iş yerlerine para cezası başta olmak üzere pek çok yaptırım uygulanıyor. Hile yapan işverenler hakkında ayrıca hapis cezası istemli davalar da açılıyor.