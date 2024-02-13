⛽ BENZİN, MOTORİN, LPG fiyat listesi! Brent petrol %0.49 düşüşle 81,87 dolar! Son dakika akaryakıt zammı ve indirimi! Litresi 39,38 TL! Shell, BP...

Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kuru gibi faktörlere bağlı olarak sürekli olarak değişebiliyor. İşte zamlı akaryakıt fiyat listesi...

GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR!

Sektör kaynaklarından alınan habere göre, motorine 13 Şubat Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek. Benzine ve LPG'ye ise zam beklentisi bulunmuyor. Motorine gelecek zam ile beraber mazotun litre fiyatının ortalama 45 TL'ye ulaşması bekleniyor.