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⛽ BENZİN, MOTORİN, LPG fiyat listesi! Brent petrol %0.49 düşüşle 81,87 dolar! Son dakika akaryakıt zammı ve indirimi! Litresi 39,38 TL! Shell, BP...

Sektör kaynakları tarafından paylaşılan bilgilere göre, mazota gece yarısından itibaren zam gelecekMotorin fiyatlarındaki bu artış, Brent petroldeki dalgalanmaların etkisiyle birlikte gerçekleşiyor. Bu nbedenle il il motorin, LPG ve benzi fiyatları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte 13 Şubat 2024 benzin, motorin, LPG akaryakıt fiyat listesi...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 07:59 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:59
⛽ BENZİN, MOTORİN, LPG fiyat listesi! Brent petrol %0.49 düşüşle 81,87 dolar! Son dakika akaryakıt zammı ve indirimi! Litresi 39,38 TL! Shell, BP...

Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kuru gibi faktörlere bağlı olarak sürekli olarak değişebiliyor. İşte zamlı akaryakıt fiyat listesi...

GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR!

Sektör kaynaklarından alınan habere göre, motorine 13 Şubat Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek. Benzine ve LPG'ye ise zam beklentisi bulunmuyor. Motorine gelecek zam ile beraber mazotun litre fiyatının ortalama 45 TL'ye ulaşması bekleniyor.

13 ŞUBAT 2024 AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ

Şehir Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) Motorin (Ultra Force) Motorin (Eco Force) Gazyağı (Fuel Oil) Yüksek Kükürtlü Fuel Oil Kalorifer Yakıtı Fuel Oil
Adana 40.75 TL/L 43.13 TL/L 43.09 TL/L 36.8 TL/L 24.02 TL/L 21.99 TL/L 29.11 TL/L
Ankara 40.13 TL/L 42.55 TL/L 42.51 TL/L 36.75 TL/L 23.93 TL/L 21.95 TL/L 29.07 TL/L
Bursa 40.2 TL/L 42.6 TL/L 42.56 TL/L 36.73 TL/L 23.94 TL/L 21.99 TL/L 29.04 TL/L
İstanbul Anadolu 39.34 TL/L 41.72 TL/L 41.68 TL/L 36.73 TL/L 24.02 TL/L 21.99 TL/L 29.04 TL/L
İstanbul Avrupa 39.43 TL/L 41.79 TL/L 41.75 TL/L 36.73 TL/L 23.98 TL/L 21.99 TL/L 29.04 TL/L
İzmir 40.34 TL/L 42.76 TL/L 42.72 TL/L 36.72 TL/L 23.92 TL/L 22.01 TL/L 29.04 TL/L

BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ BAŞLADI

Ortadoğu'da devam eden gerilime rağmen, petrol fiyatları yeni haftaya hafif bir düşüşle başladı. Brent petrol yüzde 0,33'lük bir düşüşle 81,91 dolar civarında işlem görürken, WTI ham petrol fiyatları yüzde 0,36 değer kaybıyla 76,38 dolara indi.

Analistler, petrol fiyatlarında destek seviyelerinin 81,68, 81,40 ve 80,70 civarında olduğunu belirtirken, en önemli direnç seviyesinin 82,86 dolar olduğunu kaydetti.

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