Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "kira" açıklaması: Artışın önüne geçmek için konut arzı artırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını söyledi.

2018'in Kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirten Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.

KONUT ARZI ARTIRILACAK

Şimşek, 2023'ün Eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının Ekim ayında yüzde 7,91'e, Kasım ayında yüzde 5,97'ye ve Aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini ifade ederek, şunları kaydetti: