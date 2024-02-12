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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "kira" açıklaması: Artışın önüne geçmek için konut arzı artırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını söyledi. Şimşek, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını bildirdi.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 12:04 Güncelleme 12 Şubat 2024, 12:04
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten kira açıklaması: Artışın önüne geçmek için konut arzı artırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını söyledi.

Şimşek, "kira artışlarına yönelik" yazılı soru önergesini yanıtladı.

2018'in Kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirten Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.

KONUT ARZI ARTIRILACAK
Şimşek, 2023'ün Eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının Ekim ayında yüzde 7,91'e, Kasım ayında yüzde 5,97'ye ve Aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."

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