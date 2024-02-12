2. torba yasa için yeni takvim oluştu! 7’den 70’e maddeler listelendi! 3600 ek gösterge, Bağkur affı, 100 bin taşerona kadro, ehliyet affı...

Meclis'in yeni yasama yılında gündemine aldığı Torba Yasa, birçok önemli düzenlemeyi içeriyor. Özellikle çalışma hayatını ilgilendiren maddeler, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.

2024 Torba Yasa Maddeleri ve Beklentiler

2024 yılı Torba Yasa'sı, birçok önemli düzenlemeyi beraberinde getirecek gibi görünüyor. Yasanın içeriği henüz kesinleşmese de, gündemde öne çıkan bazı maddeler ve beklentiler şunlardır:

90 Bin Taşerona Kadro: 4C statüsünde çalışan 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi, Torba Yasa'nın en önemli maddelerinden biri olarak yer alıyor.