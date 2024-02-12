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2. torba yasa için yeni takvim oluştu! 7'den 70'e maddeler listelendi! 3600 ek gösterge, Bağkur affı, 100 bin taşerona kadro, ehliyet affı...

Torba Yasa, Şubat ayı itibarıyla yeniden gündemde. Milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen ve ekonomik açıdan birçok düzenlemeyi barındıran yasada, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik en dikkat çekici konu başlıkları oldu. Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen maddeler gündemdeyken, gözler "Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 10:55 Güncelleme 12 Şubat 2024, 10:55
2. torba yasa için yeni takvim oluştu! 7’den 70’e maddeler listelendi! 3600 ek gösterge, Bağkur affı, 100 bin taşerona kadro, ehliyet affı...

Meclis'in yeni yasama yılında gündemine aldığı Torba Yasa, birçok önemli düzenlemeyi içeriyor. Özellikle çalışma hayatını ilgilendiren maddeler, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.

2024 Torba Yasa Maddeleri ve Beklentiler

2024 yılı Torba Yasa'sı, birçok önemli düzenlemeyi beraberinde getirecek gibi görünüyor. Yasanın içeriği henüz kesinleşmese de, gündemde öne çıkan bazı maddeler ve beklentiler şunlardır:

90 Bin Taşerona Kadro: 4C statüsünde çalışan 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi, Torba Yasa'nın en önemli maddelerinden biri olarak yer alıyor.

3600 Ek Gösterge: Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesi de yasa kapsamında değerlendiriliyor. Bu düzenlemenin 5,3 milyon kamu çalışanını etkilemesi bekleniyor.

Ev Hanımlarına Emeklilik: Ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği ve isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulması da yasanın gündem maddeleri arasında. Bu sayede ev hanımları da emeklilik hakkına kavuşabilecek.

Kademeli Emeklilik: EYT düzenlemesinin ardından gündeme gelen kademeli emeklilik konusu da Torba Yasa ile ele alınabilir. Düzenleme 1999 ile 2008 yılları arasında çalışanları kapsayabilir.

Diğer Beklentiler:

Kiracıların haklarını koruyan düzenlemeler

Esnaf ve sanatkarlara yönelik destekler

Vergi indirimleri ve teşvikler

Eğitim ve sağlık alanlarında düzenlemeler

Torba Yasa Ne Zaman Çıkacak?

Torba Yasa'nın TBMM'den geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın çıkış tarihi henüz netlik kazanmasa da, 2024'ün ilk yarısında yasalaşması öngörülüyor.

2024 Torba Yasa'sı, birçok alanda önemli değişiklikler getirecek gibi görünüyor. Özellikle taşeron işçiler, kamu çalışanları, ev hanımları ve emeklilik bekleyenler için yasanın içeriği büyük önem taşıyor. Yasanın TBMM'de görüşmeleri ve son şekli merakla bekleniyor.

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