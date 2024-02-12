Kısmi emekliliğe 3600 anahtarı çıktı! 4A-4C-4C’liler EYT’siz erken emeklilik fenerini yaktı! 2000 sonrası yaş barajı...

Kısmi emeklilik, belirli sigorta süresinin tamamlanması ve gerekli prim gün sayısının karşılanması koşullarına bağlı olarak, erken emeklilik hakkından yararlanılmasını sağlıyor. Ancak bu haktan kimlerin faydalanabileceği, birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar:
Kısmi Emeklilik İçin Şartlar ve Avantajlar!
Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde yapılan düzenlemelerle birlikte, vatandaşlara kısmi emeklilik yolu açılıyor. İşte 10 yıl primle emeklilik imkanı ve diğer öne çıkan detaylar:
1. Kısmi Emeklilik Şartları:
8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak ve SSK'lı olmak.
3600 prim günü (10 yıl) ve belirli yaş sınırlarını tamamlamak.
Emekli aylığı, son olarak gerçekleşen şartlara göre belirleniyor.