Kısmi emekliliğe 3600 anahtarı çıktı! 4A-4C-4C’liler EYT’siz erken emeklilik fenerini yaktı! 2000 sonrası yaş barajı...

1984'te yapılan düzenleme ve sosyal güvenlik reformları, tarım işçilerine özel emeklilik hakları tanıdı.

3. 12.5 Yıl Primle Emeklilik:

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilikte prim gün şartı 4500'e, yani 12.5 yıla çıkıyor.

Bağ-Kur'lular için reform çalışmaları devam ediyor. Beklenen düzenleme ile prim gün şartının 9000'den 7200'e düşmesi ve kısmi emeklilikte de 4500 güne indirilmesi gündemde.