SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kısmi emekliliğe 3600 anahtarı çıktı! 4A-4C-4C'liler EYT'siz erken emeklilik fenerini yaktı! 2000 sonrası yaş barajı...

Günümüzde emeklilik süreci, bireylerin kişisel ihtiyaçlarına ve finansal durumlarına göre esneklik sağlayan bir yapıya evriliyor. Artık emeklilik planlaması, standart bir şablonun dışına çıkıp, her bireyin kendi koşullarına ve hedeflerine uygun bir şekilde şekillendirilebiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 14:19 Güncelleme 12 Şubat 2024, 14:32
Kısmi emekliliğe 3600 anahtarı çıktı! 4A-4C-4C’liler EYT’siz erken emeklilik fenerini yaktı! 2000 sonrası yaş barajı...

Kısmi emeklilik, belirli sigorta süresinin tamamlanması ve gerekli prim gün sayısının karşılanması koşullarına bağlı olarak, erken emeklilik hakkından yararlanılmasını sağlıyor. Ancak bu haktan kimlerin faydalanabileceği, birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar:

Kısmi Emeklilik İçin Şartlar ve Avantajlar!

Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde yapılan düzenlemelerle birlikte, vatandaşlara kısmi emeklilik yolu açılıyor. İşte 10 yıl primle emeklilik imkanı ve diğer öne çıkan detaylar:

1. Kısmi Emeklilik Şartları:

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak ve SSK'lı olmak.

3600 prim günü (10 yıl) ve belirli yaş sınırlarını tamamlamak.

Emekli aylığı, son olarak gerçekleşen şartlara göre belirleniyor.

2. EYT Düzenlemesi ve Tarım İşçileri:

EYT düzenlemesi kapsamında tarım işçileri, belirli şartları sağladıklarında yaşa bakılmaksızın emekli aylığı alabiliyor.

1984'te yapılan düzenleme ve sosyal güvenlik reformları, tarım işçilerine özel emeklilik hakları tanıdı.

3. 12.5 Yıl Primle Emeklilik:

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilikte prim gün şartı 4500'e, yani 12.5 yıla çıkıyor.

Bağ-Kur'lular için reform çalışmaları devam ediyor. Beklenen düzenleme ile prim gün şartının 9000'den 7200'e düşmesi ve kısmi emeklilikte de 4500 güne indirilmesi gündemde.

4. Kısmi Emeklilikte Eksik Primleri Borçlanm İmkanı:

Vatandaşlar, kısmi emeklilik için gereken prim günlerini borçlanma yoluyla tamamlayabilirler.

Bu imkan, birçok çalışan için eksik prim günlerini tamamlama ve emeklilik hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir kolaylık sağlıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular var?
Özgür Özel’de ’İzmir’ endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok
Türk Telekom
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü | Başkan Erdoğan kabul etti
CHP PM’de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel’den İmamoğlu’na Kadıköy ve Çankaya’da kesik... İki ilçede DEM’den icazet
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un rakipleri...
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı! PKK’lı terörist Albashır için 3 bin yıla kadar hapis istendi
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! Olayda kullanılan araç bulundu... 4 kişinin kimliği belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun sözleri geceye damga vurdu: Sadece yüzde 1
Trump’tan NATO çıkışı: Müttefiklerine para akışını kesecek! Avrupa’nın korkuları alevlendi
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor
Danıştay’dan skandal karar| FETÖ’cüleri akladılar HSK’nın itirazını yok saydılar! Hem göreve iade hem de tazminat...
ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT FORMÜLÜ | Tablo tablo maaşa göre kim, ne kadar alacak? 2024 Kıdem ve ihbar ödemesi nasıl hesaplanır?
SON DAKİKA