Ayçiçek Yağı ve Tuvalet Kağıdı BİM indirimi! 🏃🏻‍♀️13-16 Şubat’ta geçerli BİM Aktüel Kataloğu 2024

Hem bütçe dostu fiyatlarla hem de geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken indirimler, birçok ihtiyaca yönelik ürünlerle dolu. Bu hafta BİM marketlerinde neler var derseniz, işte bazı öne çıkan ürünler:
Hem bütçe dostu fiyatlarla hem de geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken indirimler, birçok ihtiyaca yönelik ürünlerle dolu. Bu hafta BİM marketlerinde neler var derseniz, işte bazı öne çıkan ürünler:
BİM'in bu haftaki katalogunda dikkat çeken bazı ürünler şunlar:
Elektronik Ürünler:
TCL 43 inç Smart Google TV - 8.999 TL
Senna 43 inç Full HD Android TV - 6.299 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge - 4.999 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi - 999 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu - 7.999 TL
Mutfak Ürünleri:
Philips Air Fryer - 6.199 TL
Air Fryer Cam Yağlık Spreyi 200 ml - 75 TL
Bonera Emaye Kızartma Tenceresi - 239 TL
Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Turbo Cam Ankastre Set - 6.499 TL
Ev Gereçleri ve Dekorasyon:
Buzdolabı Organizeri Dik Sepet - 45 TL
Mimilos 60 Q Seed Dijital Baskı Katlanır Masa - 499 TL
Toprak Güveç Tencere - 65 TL
Blackout Perde - 119 TL
Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm - 109 TL
Çocuk ve Oyuncaklar:
Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot - 129 TL
İlk Etkinlik Seti - 199 TL
Oyuncak Minder Üstünde Uyuyan Kediler - 199 TL
Diş Doktoru Seti - 89 TL
Giyim ve Aksesuar:
Erkek Spor Çanta - 139 TL
Kadın Kamuflaj Desenli Sweatshirt - 149 TL
Kadın Düğmeli Kadın Pijama Takımı - 279 TL
Kadın Yüksek Taban Spor Ayakkabı - 329 TL