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Ayçiçek Yağı ve Tuvalet Kağıdı BİM indirimi! 🏃🏻‍♀️13-16 Şubat'ta geçerli BİM Aktüel Kataloğu 2024

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da muhteşem indirimlerle dolu bir katalog sunuyor. 13-16 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak olan yeni aktüel ürünler kataloğu, tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. BİM'in resmi internet sitesi üzerinden duyurulan bu haftanın indirimli ürünleri, alışveriş yapmayı düşünen vatandaşların yüzünü güldürecek nitelikte.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 13:50 Güncelleme 12 Şubat 2024, 13:50
Ayçiçek Yağı ve Tuvalet Kağıdı BİM indirimi! 🏃🏻‍♀️13-16 Şubat’ta geçerli BİM Aktüel Kataloğu 2024

Hem bütçe dostu fiyatlarla hem de geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken indirimler, birçok ihtiyaca yönelik ürünlerle dolu. Bu hafta BİM marketlerinde neler var derseniz, işte bazı öne çıkan ürünler:

BİM'in bu haftaki katalogunda dikkat çeken bazı ürünler şunlar:

Elektronik Ürünler:

TCL 43 inç Smart Google TV - 8.999 TL

Senna 43 inç Full HD Android TV - 6.299 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge - 4.999 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi - 999 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu - 7.999 TL

Mutfak Ürünleri:

Philips Air Fryer - 6.199 TL

Air Fryer Cam Yağlık Spreyi 200 ml - 75 TL

Bonera Emaye Kızartma Tenceresi - 239 TL

Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Turbo Cam Ankastre Set - 6.499 TL

Ev Gereçleri ve Dekorasyon:

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet - 45 TL

Mimilos 60 Q Seed Dijital Baskı Katlanır Masa - 499 TL

Toprak Güveç Tencere - 65 TL

Blackout Perde - 119 TL

Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm - 109 TL

Çocuk ve Oyuncaklar:

Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot - 129 TL

İlk Etkinlik Seti - 199 TL

Oyuncak Minder Üstünde Uyuyan Kediler - 199 TL

Diş Doktoru Seti - 89 TL

Giyim ve Aksesuar:

Erkek Spor Çanta - 139 TL

Kadın Kamuflaj Desenli Sweatshirt - 149 TL

Kadın Düğmeli Kadın Pijama Takımı - 279 TL

Kadın Yüksek Taban Spor Ayakkabı - 329 TL

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