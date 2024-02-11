Otomotiv pazarı yüzde 54 büyüdü





SGK'DAN STAJ AÇIKLAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), "staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı düzenlendiğine" ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı, kurumda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmadığı bildirildi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan 'SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı' başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmamıştır." ifadesine yer verildi.



EHLİYETE MOTOSİKLET EKLENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile 'B' sınıfı ehliyete sahip olanlar, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecek. Yönetmeliğe göre deneyim bakımından en az 2 yıl B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve belirlenen direksiyon eğitimini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması gerekiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da değişikliğin detaylarını duyurdu. Düzenleme şahsi kullanım için geçerli olacak, ticari faaliyette kullanılan motosikletler için kullanılamayacak.



SİGORTADA ZAM OYUNU

Trafik sigortasına ocak ve şubat aylarında yüzde 10'ar zam yapıldı. Ancak şirketler yüzde 20'lik zammı yeterli bulmadı. Bu nedenle prim sınırını çeşitli gerekçelerle aşmaya başladılar. Trafik sigortasında üst limit çıkartılan ek maliyetlerle aşılıyor. TOBB Türkiye Sigorta Komitesi Başkanı Levent Korkut, "Şu an poliçeye erişim zor, acenteler bu konuda çok zorlanıyoruz. Günün sonunda bu sene vadesi gelen poliçeler için yenilenmeme yok" ifadelerini kullandı. İddiaya göre sigorta yapmak istemeyen şirketler teknik sorunu bahane ediyor. İnternetten teklif alamayan müşteriler şirketi arıyor. Ardından ek teminat ve çekici gibi hizmetler için çok yüksek tekliflerle karşılaşılıyor. Böylece sigorta şirketleri tavan fiyatı aşarak yasal rakamdan yüksek fatura çıkartıyor.



İHTİYAÇ SAHİBİNE 4 MİLYAR TL ÖDENEK

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay ihtiyaç sahibi hanelere 4 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi. Göktaş, bugüne kadar hanelere 68.3 milyar lira destek sağladıklarını belirtti. Bakan Göktaş, düzenli olarak sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmayan ve düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de gelir kriteri üzerinden programa dahil ettiklerini vurguladı.



SABANCI HOLDİNG LİDERLER LİSTESİNDE

Dünyanın önde gelen çevresel raporlama platformunu yöneten CDP aracılığıyla çevresel etkisini raporlayan Sabancı Holding, İklim Değişikliği kategorisinde 2023 Global A listesinde yer aldı. Sabancı Holding, Türkiye'den bu listeye giren tek yatırım holdingi olurken, su güvenliği raporlamasında ise notunu A-'ye yükseltti. 2023 yılında CDP İklim Değişikliği Programı'na raporlama yapan 11 Sabancı Topluluğu şirketinin 9'u, A veya A- notuyla liderlik seviyesine yükseldi. Böylece Sabancı Topluluğu şirketleri geçtiğimiz yıla kıyasla 3 katına çıktı.

DÜNYAYA 70 MİLYON TÜRK ÇİÇEĞİ

Kesme çiçek üretiminin büyük bölümünü karşılayan Antalya'daki seralarda, "Sevgililer Günü" hareketliliğinde, yurt dışı satışları için sona gelindi. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dumancı, Sevgililer Günü için için 70 milyon dal çiçek ihraç ettiklerini söyledi. Dumancı, bunun karşılığında 7 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağladıklarını bildirdi. Dumancı, "Yurt dışı satışlarında Avrupa ülkeleri başta geliyor. Büyük bir bölümünü İngiltere ve Hollanda alıyor. Bunların dışında Romanya, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden de ciddi talepler alıyoruz." dedi.