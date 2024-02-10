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Tokat etkisi yaracak! Altın fiyatlarında sular geriye çekildi! O tarihte 22-14 ayar bilezik ve çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın piyasaları son zamanlarda gösterdiği dalgalanmalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Bu konuda deneyimli bir Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olan İslam Memiş, yatırımcılara yönelik kritik tavsiyelerde bulunarak, piyasalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altın piyasasının dinamiklerini ve gelecek dönemdeki olası hareketleri analiz eden İslam Memiş, yatırımcıların bu dönemde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 10:15 Güncelleme 10 Şubat 2024, 10:16
Tokat etkisi yaracak! Altın fiyatlarında sular geriye çekildi! O tarihte 22-14 ayar bilezik ve çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları, ABD yönlü haber akışının etkisiyle kısa bir düşüş yaşadıktan sonra toparlanma sürecine girdi. Ons altın, bu süreçte kısmi bir yükseliş kaydederken, gram altın fiyatı ise 2000 TL psikolojik desteği etrafında fiyatlanıyor. Piyasalardaki bu hareketlilik sonrasında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak fiyatlamalarda öne çıkan noktalara dikkat çekti.

Altın gram fiyatının ons yönlü destek bulmasıyla güçlü bir yükseliş gösterdiği belirtilirken, ons altının 2032 dolar seviyesinde işlem gördüğü ifade edildi.

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Kıyıda köşede varsa değmeyin keyfinize! 1 tanesine tam 34.196 TL ödüyorlar! Kuyumcular havada kapıyor!

İslam Memiş'in yaptığı açıklamalara göre, altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin devam edebileceği öngörüsü bulunuyor. Ons altın için 2058 dolar direncinin hedeflenmesinin beklendiği belirtilirken, 2018-2058 dolar aralığının önemli bir bant aralığı olarak takip edildiği vurgulandı.

Altın gram fiyatının resmi kur tarafından 2000 TL seviyesinin üzerini test ettiği ve serbest piyasalarda 2068-2076 lira aralığında işlem gördüğü ifade edildi. Memiş, gram altın için 2070 lira direncinin takip edildiğini ve bu direncin geçilmesi durumunda 2090 lira seviyesinin hedeflendiğini belirtti.

İslam Memiş'in 2024 yılına ilişkin altın beklentilerine göre, gram altında yıllık bazda yükseliş trendinin devam ettiği ve ilk direnç seviyesinin 2150 lira olduğu açıklandı. Memiş, yaz aylarında 2500-2700 lira, yıl sonunda ise 3000 lira seviyelerini beklediğini dile getirdi.

Ancak, İslam Memiş altın yatırımcılarını sarrafiye grubu altınlar konusunda uyararak, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi ürünlerde işçilik maliyetlerinin arttığına dikkat çekti. Bu nedenle, kesme altın ve çekili altının tercih edilmesini önerdi.

Altın piyasalarındaki işçilik maliyetlerinin normale dönmesi durumunda yeniden bir değerlendirme yapacaklarını belirten Memiş, yatırımcılarına dikkatli olmaları ve piyasaları yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

ANLIK ATIN FİYATLARI

Haberimiz bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzmanların açıklamaları ve piyasalardaki rakamlar baz alınarak hazırlanmıştır.

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