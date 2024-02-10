Tokat etkisi yaracak! Altın fiyatlarında sular geriye çekildi! O tarihte 22-14 ayar bilezik ve çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları , ABD yönlü haber akışının etkisiyle kısa bir düşüş yaşadıktan sonra toparlanma sürecine girdi. Ons altın, bu süreçte kısmi bir yükseliş kaydederken, gram altın fiyatı ise 2000 TL psikolojik desteği etrafında fiyatlanıyor. Piyasalardaki bu hareketlilik sonrasında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak fiyatlamalarda öne çıkan noktalara dikkat çekti.

İslam Memiş'in yaptığı açıklamalara göre, altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin devam edebileceği öngörüsü bulunuyor. Ons altın için 2058 dolar direncinin hedeflenmesinin beklendiği belirtilirken, 2018-2058 dolar aralığının önemli bir bant aralığı olarak takip edildiği vurgulandı.

Altın gram fiyatının resmi kur tarafından 2000 TL seviyesinin üzerini test ettiği ve serbest piyasalarda 2068-2076 lira aralığında işlem gördüğü ifade edildi. Memiş, gram altın için 2070 lira direncinin takip edildiğini ve bu direncin geçilmesi durumunda 2090 lira seviyesinin hedeflendiğini belirtti.