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Herkes Togg'a binecek: Bu yıl daha fazla kullanıcıya ulaşmak için düğmeye basıldı

2023’te 19 bin 583 kullanıcısını T10X akıllı cihazlarıyla buluşturan Togg; bu yıl daha fazla kullanıcıya ulaşmak için düğmeye bastı. 5 ilde test sürüşü günleri başlattı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Şubat 2024 Güncelleme 10 Şubat 2024, 07:01
Herkes Togg’a binecek: Bu yıl daha fazla kullanıcıya ulaşmak için düğmeye basıldı

2023 yılı boyunca 81 ilde 19 bin 583 kullanıcısını T10X akıllı cihazlarıyla buluşturan, 2024 yılı için 20 Ocak itibariyle siparişleri almaya başlayan Togg; Sakarya, Bursa, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'da test sürüşü günleri başlattı.

Bu uygulamayla kullanıcılar Togg'un sitesindeki https://www. togg.com.tr/t10x-surusdeneyimi adresinden randevu oluşturup, T10X'i daha yakından tanıma fırsatı buluyor. T10X, bu yıl çekiliş yapılmadan, sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre kullanıcılara teslim ediliyor.



T10X TEST SÜRÜŞÜ TAKVİMİ
Sakarya: 8-11 Şubat Serdivan AVM
Bursa: 8-11 Şubat Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi
Diyarbakır: 9-12 Şubat Ceylan Karavil Park
Ankara: 8-11 Şubat Bilkent Center
İstanbul: 8-9 Şubat Zorlu Center, 10-11 Şubat Yedimavi, 8-11 Şubat İSTMarina AVM

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