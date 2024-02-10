Gençlere 150 bin TL haftaya başlıyor: Yeni desteğin detayları belli oldu! Kimler alacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , Aile ve Gençlik Fonu 'na başvuru şartlarını açıkladı. Göktaş, başvuruların 15 Şubat'tan itibaren alınacağını belirterek, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" bilgisini paylaştı.

2 YIL GERİ ÖDEME YOK Deprem bölgesindeki illerin pilot il olarak seçildiğini hatırlatan Göktaş, "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken para ile orantılı şekilde süreci yürüteceğiz" diye konuştu.

YAYGINLAŞTIRILACAK

Başvuru için Bakanlık'ın 'aile.gov.tr' internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, diğer başvuru şartlarının yakında açıklanacağını belirtti. Bu projeyle aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlere faizsiz kredi imkanı sunacaklarını vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu: "Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız."