Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında dün yapıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmelerin ve bu gelişmelerin finansal istikrara etkilerinin ele alındığı bildirildi.
Toplantıda bu konuda uygulanabilecek tedbirlerin de tartışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrarla uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir."
EXİMBANK'TAN 7 AYDA 3. SERMAYE ARTIRIMI
Bakan Şimşek, Türk Eximbank'ın sermayesine ilişkin yeni bir karar aldıkları bilgisini vererek, şöyle konuştu: "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile de istişare ettik. İhracatçımıza nefes olan Türk Eximbank'a son 7 ay içinde üçüncü kez sermaye artırımı yapılmasına yönelik çalışmaları başlattık, en kısa zamanda sonuçlandıracağız. Sermaye artırımlarının ardından bankanın ihracatçılara teminat kolaylığı sağlayarak kredi maliyetlerini aşağı çekecek çalışmaları daha da hızlanacak."