Borsa rekora doymuyor: Türk varlıklarına hücum devam ediyor

Siyasi istikrarın devamını sağlayan seçim sonuçları, yeni ekonomi yönetiminin para politikasındaki normalleşme adımları ile enflasyonla mücadeledeki kararlılığı ve risk primindeki düşüş, yabancıların Türk varlıklarına ilgisini artırmaya devam ediyor.
Geçen yılın son çeyreğinden bu yana geçen süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türk şirketlerinin yurt dışı piyasalardan sağladığı kaynak miktarı 22.5 milyar dolara ulaştı. Bu hafta içerisinde yurt dışında gerçekleşen borçlanmalara da yabancı yatırımcılar rekor talep gösterdi.
HAZİNE'YE 3 KAT TALEP
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsinden 2034 vadeli tahvilinde ihracı tutarı 3 milyar dolar oldu. İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 42'si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 27'si ABD, yüzde 20'si Orta Doğu, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından 3 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.
VARLIK FONU REKOR KIRDI
Türkiye Varlık Fonu, 5-6 Şubat'ta Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmeleri takiben 7 Şubat'ta uluslararası piyasalarda tahvil ihracına çıktı. İşlem, açılışın hemen ardından yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi. Peş peşe yapılan iki fiyat revizyonu sonrası getiri oranı yüzde 8.375'e çekildi. Tahvil ihracına ilgi, uluslararası piyasaların Türk ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha kanıtladı.