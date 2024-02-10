Borsa rekora doymuyor: Türk varlıklarına hücum devam ediyor

9 BİN PUANI GEÇTİ

Hisse senedi ile tahvil-bono piyasasına Ekim ayının son haftasında başlayan yabancı yatırımcı girişi, hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre; 27 Ekim 2023-2 Şubat 2024 tarihleri arasındaki 14 haftada hisse senedi piyasasına 2 milyar 140 milyon dolarlık net yabancı girişi oldu. Yabancılar borsada 14 haftanın sadece 1'inde net satış yaptı. Artan yabancı girişinin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi dün 9 bin puanı geçerek tarihi rekor kırdı. 14 haftada tahvil-bono piyasasına giriş 1 milyar 804 milyon dolar, ters repoya giriş 618.1 milyon dolar, teminata giriş ise 1 milyar 377 milyon dolar oldu. 14 haftalık süreçte toplam yabancı girişi 5 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.