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Borsa rekora doymuyor: Türk varlıklarına hücum devam ediyor

Son iki haftadır yükselişini sürdüren BIST 100 endeksi dün 9 bin puanı geçerek rekoru yeniledi. Yabancıların tahvillere talebi de katlanırken, yurt dışı yatırımcıların Türk varlıklara ilgisi giderek artıyor.

Oktay Özdabakoğlu Oktay Özdabakoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Şubat 2024 Güncelleme 10 Şubat 2024, 07:01
Borsa rekora doymuyor: Türk varlıklarına hücum devam ediyor

Siyasi istikrarın devamını sağlayan seçim sonuçları, yeni ekonomi yönetiminin para politikasındaki normalleşme adımları ile enflasyonla mücadeledeki kararlılığı ve risk primindeki düşüş, yabancıların Türk varlıklarına ilgisini artırmaya devam ediyor.

Geçen yılın son çeyreğinden bu yana geçen süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türk şirketlerinin yurt dışı piyasalardan sağladığı kaynak miktarı 22.5 milyar dolara ulaştı. Bu hafta içerisinde yurt dışında gerçekleşen borçlanmalara da yabancı yatırımcılar rekor talep gösterdi.

HAZİNE'YE 3 KAT TALEP
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsinden 2034 vadeli tahvilinde ihracı tutarı 3 milyar dolar oldu. İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 42'si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 27'si ABD, yüzde 20'si Orta Doğu, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından 3 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

VARLIK FONU REKOR KIRDI
Türkiye Varlık Fonu, 5-6 Şubat'ta Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmeleri takiben 7 Şubat'ta uluslararası piyasalarda tahvil ihracına çıktı. İşlem, açılışın hemen ardından yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi. Peş peşe yapılan iki fiyat revizyonu sonrası getiri oranı yüzde 8.375'e çekildi. Tahvil ihracına ilgi, uluslararası piyasaların Türk ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha kanıtladı.

9 BİN PUANI GEÇTİ
Hisse senedi ile tahvil-bono piyasasına Ekim ayının son haftasında başlayan yabancı yatırımcı girişi, hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre; 27 Ekim 2023-2 Şubat 2024 tarihleri arasındaki 14 haftada hisse senedi piyasasına 2 milyar 140 milyon dolarlık net yabancı girişi oldu. Yabancılar borsada 14 haftanın sadece 1'inde net satış yaptı. Artan yabancı girişinin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi dün 9 bin puanı geçerek tarihi rekor kırdı. 14 haftada tahvil-bono piyasasına giriş 1 milyar 804 milyon dolar, ters repoya giriş 618.1 milyon dolar, teminata giriş ise 1 milyar 377 milyon dolar oldu. 14 haftalık süreçte toplam yabancı girişi 5 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ALTINDA 2 BİN TL AŞILDI
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişini güçlendirdi. Altın gram fiyatı ons tarafındaki kısmi artıştan destek bularak tekrar 2 bin lira psikolojik eşiğini aştı. Aylık bazda yatırımcısına yüzde 9.48 kazandıran altın, haftalık bazda ABD'den gelen haber akışı nedeniyle yüzde 3.35 kazandırdı. Uzmanlar, ABD'de faiz indirimi sinyallerinin altını güçlendirdiğini belirtti.


SON DÖNEMDEKİ TAHVİL İHRAÇLARI (Milyon $)

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