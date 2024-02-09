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Sanayi üretimi aralıkta yüzde 2,4 arttı

Son dakika haberi! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de sanayi üretim endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 2,4 artarken 2023 yılında yüzde 1,6 yükseldi.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 10:14 Güncelleme 09 Şubat 2024, 10:14
Sanayi üretimi aralıkta yüzde 2,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, aralıkta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,4 ARTTI

Aralıkta ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

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