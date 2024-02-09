Faizsiz 750 bin TL kredi paketi geldi! 1 kuruş faiz yok; 2 yıl ödemesiz acil destek parası taksit tablosu çıktı! 36 ay vade...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzede Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik faizsiz finansman desteğinde önemli bir güncelleme yaptı. Bu güncellemeyle, ağır hasarlı işletmeler için faizsiz finansman desteğinin üst limiti artırıldı.

Ayrıntılar: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, depremin etkilediği bölgelerdeki işletmelerin desteklenmesi amacıyla yeni bir projenin devreye alındığını belirtti. "Türkiye: Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi" adını taşıyan bu destek programının, Dünya Bankası'ndan sağlanan 450 milyon dolarlık finansmanla hayata geçirildiği ifade edildi.