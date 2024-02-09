SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Faizsiz 750 bin TL kredi paketi geldi! 1 kuruş faiz yok; 2 yıl ödemesiz acil destek parası taksit tablosu çıktı! 36 ay vade...

Son dönemde artan maliyetler ve giderler, birçok vatandaşın finansal zorluklarla karşılaşmasına neden oluyor. Yüksek faiz oranlarıyla beraber kredi taleplerinde gözlenen azalma, hükümetin vatandaşlara destek olmak adına önemli adımlar atmasını gerektiriyor. Bu doğrultuda, hükümet vatandaşlara destek olmak adına faizsiz kredi imkanlarını devreye alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 09:54 Güncelleme 09 Şubat 2024, 09:54
Faizsiz 750 bin TL kredi paketi geldi! 1 kuruş faiz yok; 2 yıl ödemesiz acil destek parası taksit tablosu çıktı! 36 ay vade...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzede Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik faizsiz finansman desteğinde önemli bir güncelleme yaptı. Bu güncellemeyle, ağır hasarlı işletmeler için faizsiz finansman desteğinin üst limiti artırıldı.

Ayrıntılar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, depremin etkilediği bölgelerdeki işletmelerin desteklenmesi amacıyla yeni bir projenin devreye alındığını belirtti. "Türkiye: Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi" adını taşıyan bu destek programının, Dünya Bankası'ndan sağlanan 450 milyon dolarlık finansmanla hayata geçirildiği ifade edildi.

Destek kapsamında, az, orta ve ağır hasarlı işletmelerin farklı kademelerde finansman sağlanacağı belirtilirken, işletmelerin bulunduğu il, hasar durumu ve işletme ölçeğine göre destek miktarının belirleneceği vurgulandı.

KREDİ DETAYLARI AÇIKLANDI!

Sıfır faizli olan destek, 36 aylık bir süreci kapsayacak şekilde tasarlandı. İlk 2 yılı geri ödemesiz olacak destek, 3. yılda ise 3 eşit taksitte geri ödenmesi öngörülüyor. Bu destekten faydalanmak isteyen işletmelerden sadece borç taahhütnamesi ve hasar durum belgesi talep edileceği belirtildi.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde en az yüzde 30 gelir kaybına uğramış hasarsız işletmelerin de destekten yararlanabileceği açıklandı.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu bu destek paketiyle depremzedelerin ekonomik canlanmasına katkı sağlanması ve bölgedeki işletmelerin yeniden ayağa kalkması hedefleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya’ya dönüyor | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi
Eylem hazırlığındaki PKK/YPG’li terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı!
Türk Telekom
Emniyet ve Jandarma’dan zehir tacirlerine büyük darbe! 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi: 456 gözaltı
Gerçekte pavyonlar tozpembe değil! Dilber etkisi: Dansözlük yapan sevgilisini öldürdü!
Putin Türkiye’nin kritik rolüne dikkat çekti! Ukrayna ile müzakere sorusuna ’İstanbul’ vurgulu cevap: Neden tekrar yapılmasın?
İstanbul’da en çok nereli var? Liste yayınlandı! Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun... İlk sırada hangi il var?
Emekliye müjde yağmuru: İkramiye artışı, fatura indirimleri ve kira desteği gibi birçok iyileştirme gündemde!
Gazze’de akan kanın hamisi ABD günah çıkarttı! Biden’dan İsrail’e göstermelik ’abarttınız’ tepkisi | Yine gaf... Meksika Devlet Başkanı Sisi
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni metro yalanı! 20 gün arayla farklı reklam afişi!
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar
TAKVİM yine gündem belirledi! Türkiye Başak Demirtaş’ın PKK’nın talimatıyla adaylıktan çekilmesinin perde arkasını bizden okudu
Uluslar Ligi kuraları çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri
Son dakika: Bölücü ittifakta skandal görüntü! PKK partisi DEM’in Abdullah Öcalan için başlattığı nöbete CHP heyetinden bağlamalı katılım!
PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM’e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
SON DAKİKA