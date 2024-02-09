Faizsiz 750 bin TL kredi paketi geldi! 1 kuruş faiz yok; 2 yıl ödemesiz acil destek parası taksit tablosu çıktı! 36 ay vade...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzede Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik faizsiz finansman desteğinde önemli bir güncelleme yaptı. Bu güncellemeyle, ağır hasarlı işletmeler için faizsiz finansman desteğinin üst limiti artırıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzede Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik faizsiz finansman desteğinde önemli bir güncelleme yaptı. Bu güncellemeyle, ağır hasarlı işletmeler için faizsiz finansman desteğinin üst limiti artırıldı.
Ayrıntılar:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, depremin etkilediği bölgelerdeki işletmelerin desteklenmesi amacıyla yeni bir projenin devreye alındığını belirtti. "Türkiye: Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi" adını taşıyan bu destek programının, Dünya Bankası'ndan sağlanan 450 milyon dolarlık finansmanla hayata geçirildiği ifade edildi.
Destek kapsamında, az, orta ve ağır hasarlı işletmelerin farklı kademelerde finansman sağlanacağı belirtilirken, işletmelerin bulunduğu il, hasar durumu ve işletme ölçeğine göre destek miktarının belirleneceği vurgulandı.
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Sıfır faizli olan destek, 36 aylık bir süreci kapsayacak şekilde tasarlandı. İlk 2 yılı geri ödemesiz olacak destek, 3. yılda ise 3 eşit taksitte geri ödenmesi öngörülüyor. Bu destekten faydalanmak isteyen işletmelerden sadece borç taahhütnamesi ve hasar durum belgesi talep edileceği belirtildi.
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde en az yüzde 30 gelir kaybına uğramış hasarsız işletmelerin de destekten yararlanabileceği açıklandı.
Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu bu destek paketiyle depremzedelerin ekonomik canlanmasına katkı sağlanması ve bölgedeki işletmelerin yeniden ayağa kalkması hedefleniyor.