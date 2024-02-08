Şubat ayı aile destek ödeme takvimi 2024! 🔎Aile destek paraları zamlandı mı, ne kadar oldu? İl il liste liste ödeme sorgula

Türkiye'de milyonlarca aileyi doğrudan ilgilendiren Aile Destek Programı , 2024 Şubat ayı ödemeleri için geri sayıma geçti. Henüz kesinleşmeyen ödeme tarihlerinin ayın 15'i itibarıyla başlaması öngörülüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması beklenirken, vatandaşlar gözünü kulağını duyurulara çevirmiş durumda.

450 TL ve altı gelire sahip olanlar için 1.250 TL,

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı gelire sahip olanlar için 1.100 TL,

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı gelire sahip olanlar için 950 TL,

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL altı gelire sahip olanlar için 850 TL ödeme yapılmaktadır.

Ödemelerde bir artış olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmamış olup, gelişmeler yakından takip ediliyor.