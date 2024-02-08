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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi kapanışı rekorla tamamladı

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,21 değer kazancıyla günü 8.949,79 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.990,37 puana taşıdı.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 18:34 Güncelleme 08 Şubat 2024, 18:34
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi kapanışı rekorla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 106,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 120,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,32 ile gıda içecek, tek gerileyen ise yüzde 5,10 ile sigorta oldu.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğüne yönelik sinyallerin sıcaklığını korumaya devam ettiğini belirterek, bu durumun Fed yetkililerinin açıklamalarında temkinli olmasına neden olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısında, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyonun öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.960 ve 9.000 puanın direnç, 8.750 ve 8.620 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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