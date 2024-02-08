PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Megakent İstanbul'da nüfusun yüzde 85.7'si 80 ilimizden!

Avrupa’nın en kalabalık şehri olan İstanbul, nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı. Kentte yaşayanların sadece 2 milyon 152 bini İstanbul kütüğüne kayıtlı olurken, 80 ilden en çok Sivaslıların, en az Burdurluların ikamet ettiği belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Şubat 2024 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:01
Megakent İstanbul’da nüfusun yüzde 85.7’si 80 ilimizden!

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un nüfusu 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18.34'ünü barındıran şehirde 7.80 milyon erkeğin ve 7.84 milyon kadının yaşadığı belirlendi.

PORTEKİZ'DEN 5.4 MİLYON DAHA FAZLA KİŞİ VAR
Avrupa'nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı. Portekiz ve Macaristan 10.2 milyon, Tunus 12.5 milyon, Belçika 11.7 milyon nüfus ile İstanbul'un gerisinde kalan ülkelerden oldu. Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

12.9 MİLYONU BAŞKA İLDEN
TÜİK verileri, İstanbul'da yaşayanların nereli olduğunu da ortaya koydu. Buna göre; İstanbul'da 2023 sonu itibariyle 81 ilin nüfusuna kayıtlı 15 milyon 56 bin kişi yaşıyor. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 152 bin 878'sinin kütüğü İstanbul'da. Kalan 12 milyon 903 bin kişinin kütüğü diğer 80 şehre kayıtlı. Kentte İstanbullulardan sonra en çok Sivaslı yaşıyor. Şehirde yaşayan Sivaslıların sayısı 754 bin 327. Sivaslıları 544 bin 60 kişiyle Kastamonulular, 515 bin 544 kişiyle Ordulular, 482 bin 530 kişiyle Giresunlular takip ediyor. Kentte en az ise 10 bin 425 kişiyle Burdurlular, 16 bin 197 kişiyle Muğlalılar yaşıyor.

3 KÖYDE 1'ER KİŞİ YAŞIYOR
Türkiye nüfusunun yüzde 7'si belde ve köylerde yaşamını sürdürüyor. Belde veya köylerde yaşayanların sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5.4 artışla 5 milyon 973 bin 85 kişi olarak belirlendi.

Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe ve Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu köyleri 1'er kişiyle en az insanın yaşadığı yerler olarak kayıtlara geçti. 10 veya daha az kişinin ikamet ettiği köy sayısı 27 olarak tespit edildi. Bin veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 514 olarak kayıtlara geçti. Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü, 6 bin 64 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak kaydedildi.

Kayalıbağ/Bitlis: 1 kişi
Çattepe/Siirt: 1 kişi
Ağaçyurdu/Şırnak: 1 kişi
Bostanbükü/Karabük: 6.064 kişi

131 ÜLKEYİ SOLLADI
İstanbul'un nüfusuyla geçtiği 131 ülkeden bazıları şöyle:


HEMŞEHRİ LİSTESİ
İstanbul'da yaşayanların nüfusa kayıtlı oldukları şehirler:


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PM’nin de ertelenmesi gündemde | Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! Hangi belediyeler DEM’e verilecek?
Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda! Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanacak
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ’ın kirli algı operasyonu elinde patladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı: Kasaba kurnazları
CHP Kandil’e ne taviz verdi? Başak Demirtaş ’piyon’ oldu Selahattin Demirtaş’tan iyi kopardık itirafı geldi... Ne yaptığımızı biliyoruz
Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor
Batsman Antep’te! İhtiyaç anında camı kırınız
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne kalleş saldırı! Operasyonlarda 90 gözaltı | Teröristlerin asıl hedefi neydi? Çarpıcı detaylar
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da CHP’ye sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadım
Son dakika: CHP usulü demokratik seçim! CHP’li Mansur Yavaş’tan Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’un afişlerine engelleme
SON DAKİKA