Megakent İstanbul’da nüfusun yüzde 85.7’si 80 ilimizden!

Türkiye 'nin en kalabalık şehri İstanbul'un nüfusu 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18.34'ünü barındıran şehirde 7.80 milyon erkeğin ve 7.84 milyon kadının yaşadığı belirlendi.

PORTEKİZ'DEN 5.4 MİLYON DAHA FAZLA KİŞİ VAR Avrupa 'nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı. Portekiz ve Macaristan 10.2 milyon, Tunus 12.5 milyon, Belçika 11.7 milyon nüfus ile İstanbul'un gerisinde kalan ülkelerden oldu. Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

12.9 MİLYONU BAŞKA İLDEN

TÜİK verileri, İstanbul'da yaşayanların nereli olduğunu da ortaya koydu. Buna göre; İstanbul'da 2023 sonu itibariyle 81 ilin nüfusuna kayıtlı 15 milyon 56 bin kişi yaşıyor. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 152 bin 878'sinin kütüğü İstanbul'da. Kalan 12 milyon 903 bin kişinin kütüğü diğer 80 şehre kayıtlı. Kentte İstanbullulardan sonra en çok Sivaslı yaşıyor. Şehirde yaşayan Sivaslıların sayısı 754 bin 327. Sivaslıları 544 bin 60 kişiyle Kastamonulular, 515 bin 544 kişiyle Ordulular, 482 bin 530 kişiyle Giresunlular takip ediyor. Kentte en az ise 10 bin 425 kişiyle Burdurlular, 16 bin 197 kişiyle Muğlalılar yaşıyor.



3 KÖYDE 1'ER KİŞİ YAŞIYOR

Türkiye nüfusunun yüzde 7'si belde ve köylerde yaşamını sürdürüyor. Belde veya köylerde yaşayanların sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5.4 artışla 5 milyon 973 bin 85 kişi olarak belirlendi.

Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe ve Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu köyleri 1'er kişiyle en az insanın yaşadığı yerler olarak kayıtlara geçti. 10 veya daha az kişinin ikamet ettiği köy sayısı 27 olarak tespit edildi. Bin veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 514 olarak kayıtlara geçti. Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü, 6 bin 64 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak kaydedildi.

Kayalıbağ/Bitlis: 1 kişi

Çattepe/Siirt: 1 kişi

Ağaçyurdu/Şırnak: 1 kişi

Bostanbükü/Karabük: 6.064 kişi