SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ev kadınlarına prim desteği: Hangi alanlarda ayrıcalıklar gelecek?

2024’ün emekliler için özel bir yıl olacağını, çeşitli ayrıcalıklar verileceğini belirten Bakan Işıkhan, ‘Ev kadınlarına prim desteği için çalışma sürüyor, mutlaka hayata geçecek’ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Şubat 2024 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:01
Ev kadınlarına prim desteği: Hangi alanlarda ayrıcalıklar gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Emekliler Yılı' kapsamında bu kesime yönelik faaliyetlerin çeşitlenerek artacağını belirterek, "Emeklilerimizin sağlığı, refahı, huzuru, güvenliği bizim için çok önemli. Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Kendilerine konaklamadan giyime, sağlıktan ulaşıma kadar birçok faaliyette ayrıcalık ve öncelik vereceğiz. Arka planda yatan hedef, ahde vefa. Özel bir yıl olacak onlar için" şeklinde konuştu.

Tüm emeklilerin aylıklarındaki artış oranını Ocak'tan itibaren eşitlediklerini anımsatan Işıkhan, toplam fark tutarını da açıkladı.

15.8 MİLYARLIK FARK
Işıkhan, SSK'lı 10 milyon 798 bin 98 emekliye, Bağ-Kur'lu 2 milyon 861 bin 770 emekliye fark tutarı yatırıldığı, toplam 13 milyon 660 bin 868 kişiye 15 milyar 845 milyon 280 bin 523 lira fark ödemesinin söz konusu olduğu bilgisini paylaştı. Ev kadınlarına prim desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden olduğunu dile getiren Işıkhan, bu konuda çalışmaların devam ettiğini ve düzenlemenin mutlaka hayata geçirileceğini dile getirdi.



400 BİN KİŞİYE DAHA MAAŞ
EYT düzenlemesinden faydalanan kişi sayısının yaklaşık 2 milyon olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, "950 bin EYT emeklisi vatandaş tekrar çalışma hayatına döndü. Emekli sayımız şu an 16 milyon. EYT'de süreç devam ediyor. 2024 yılının sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! PM’nin de ertelenmesi gündemde | Hangi belediyeler DEM’e verilecek?
Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda! Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanacak
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn bugün İstanbul’da
Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ’ın kirli algı operasyonu elinde patladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı: Kasaba kurnazları
CHP Kandil’e ne taviz verdi? Başak Demirtaş ’piyon’ oldu Selahattin Demirtaş’tan iyi kopardık itirafı geldi... Ne yaptığımızı biliyoruz
Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor
Batsman Antep’te! İhtiyaç anında camı kırınız
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne kalleş saldırı! Operasyonlarda 90 gözaltı | Teröristlerin asıl hedefi neydi? Çarpıcı detaylar
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da CHP’ye sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti
Son dakika: CHP usulü demokratik seçim! CHP’li Mansur Yavaş’tan Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’un afişlerine engelleme
SON DAKİKA