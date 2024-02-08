Ev kadınlarına prim desteği: Hangi alanlarda ayrıcalıklar gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Emekliler Yılı' kapsamında bu kesime yönelik faaliyetlerin çeşitlenerek artacağını belirterek, "Emeklilerimizin sağlığı, refahı, huzuru, güvenliği bizim için çok önemli. Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Kendilerine konaklamadan giyime, sağlıktan ulaşıma kadar birçok faaliyette ayrıcalık ve öncelik vereceğiz. Arka planda yatan hedef, ahde vefa. Özel bir yıl olacak onlar için" şeklinde konuştu.
Tüm emeklilerin aylıklarındaki artış oranını Ocak'tan itibaren eşitlediklerini anımsatan Işıkhan, toplam fark tutarını da açıkladı.
15.8 MİLYARLIK FARK
Işıkhan, SSK'lı 10 milyon 798 bin 98 emekliye, Bağ-Kur'lu 2 milyon 861 bin 770 emekliye fark tutarı yatırıldığı, toplam 13 milyon 660 bin 868 kişiye 15 milyar 845 milyon 280 bin 523 lira fark ödemesinin söz konusu olduğu bilgisini paylaştı. Ev kadınlarına prim desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden olduğunu dile getiren Işıkhan, bu konuda çalışmaların devam ettiğini ve düzenlemenin mutlaka hayata geçirileceğini dile getirdi.