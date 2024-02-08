Ev kadınlarına prim desteği: Hangi alanlarda ayrıcalıklar gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Emekliler Yılı' kapsamında bu kesime yönelik faaliyetlerin çeşitlenerek artacağını belirterek, "Emeklilerimizin sağlığı, refahı, huzuru, güvenliği bizim için çok önemli. Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Kendilerine konaklamadan giyime, sağlıktan ulaşıma kadar birçok faaliyette ayrıcalık ve öncelik vereceğiz. Arka planda yatan hedef, ahde vefa. Özel bir yıl olacak onlar için" şeklinde konuştu.

Tüm emeklilerin aylıklarındaki artış oranını Ocak'tan itibaren eşitlediklerini anımsatan Işıkhan, toplam fark tutarını da açıkladı.