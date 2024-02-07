Türkiye yaşlanıyor köye dönüyor | TÜİK verileri açıkladı: Nüfus artış hızı binde 7.1’den binde 1.1’e düştü! Köylerde yaşayanların oranı arttı

YABANCI SAYISI DÜŞTÜ

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48.6'sını erkekler, yüzde 51.4'ünü kadınlar oluşturdu. Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

11 İLDE NE OLDU?

Depremden etkilenen 11 ilin nüfus değişimi de belli oldu. 2022 ile karşılaştırıldığında 1 yıl içinde Hatay'ın nüfusunun 141 bin 403, Malatya'nın 69 bin 855, Kahramanmaraş'ın 60 bin 818 kişi azaldı. Toplamda bu 11 ilin nüfusunda 220 bine yakın azalma oldu.

10.9 MİLYON ERKEK EVLENMEDİ

Ülkemizde 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Hiç evlenmeyenlerin sayısı erkeklerde 10 milyon 911 bin 913, kadınlarda ise 8 milyon 319 bin 885 oldu. Eşi ölen erkek sayısı 551 bin 742 iken, eşi ölen kadın sayısı ise 3 milyon 195 bin oldu. Boşanan erkek sayısı 1 milyon 415 bin, boşanan kadın sayısı ise 1 milyon 789 bin kişi olarak belirlendi.

İSTANBUL 252 BİN KİŞİ AZALDI

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu.