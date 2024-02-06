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Bugün ve yarın ödemeler hesaplara aktarılacak! 5.750-7.568-7.989 TL kök maaş için emekliye devlet jesti geldi!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için müjdeli bir haber var! Emekli vatandaşlar, 11.68 puanlık refah payı artışı ve 10 bin lira üzerinden hesaplanacak ek zam farklarını, yarın itibariyle kendi hesaplarında görebilecekler. Bu olumlu gelişme, emeklilerin ekonomik durumlarını güçlendirecek ve onlara maddi anlamda daha rahat bir dönemin kapılarını açacak.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 09:20 Güncelleme 06 Şubat 2024, 09:20
Bugün ve yarın ödemeler hesaplara aktarılacak! 5.750-7.568-7.989 TL kök maaş için emekliye devlet jesti geldi!

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için beklenen müjdeli haber geldi! Ocak ayı zammı kapsamında taban aylık ödemesi yükseltilen ve yüzde 49.25'e çıkan emeklilere ek zam farkları yarından itibaren ödenmeye başlıyor. Bu güzel gelişme, emeklilerin maddi durumlarına olumlu bir katkı sağlayacak.

NE YATIRILACAK?

İlk ödemeler SSK emeklilerine yapılacak. SSK emeklileri 6 Şubat'ta yani yarın ödemelerini alacak. Bağ-Kur emeklileri de Çarşamba günü yani 7 Şubat'ta ek zam farklarını hesaplarında görecek.

Emekliler Ocak ayında aylıklarını yüzde 37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık ödemesi üzerinden almıştı. Şimdi yüzde 49.25'lik artış ve 10 bin lira taban aylık ödemesi üzerinden hesaplama yapıldı. Hesaplanan tutar ile Ocak ayında yatırılan tutar çıkarılacak. Ortaya çıkan rakam emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

EN DÜŞÜK AYLIK ALANA NE ÖDENECEK?
Aralık'ta Bağ-Kur esnaf emeklilerinde en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6 bin 820 lira 84 kuruş idi. Bu tutarda aylık alan emeklinin hesabına 7 bin 500 lira yatırılıyordu. Söz konusu aylık Ocak ayında maaş gününde yüzde 37.57 zam ile 9 bin 383 lira 43 lira olarak ödendi. Yüzde 49.25 zamla birlikte ise 10 bin 180 lira 10 kuruşa yükseldi. Şimdi 796,67 lira ek zam farkı verilecek.

Bağ-Kur tarım emeklilerinde de Aralık'ta ek ödeme dahil en düşük aylık 5 bin 420 lira 18 kuruştu. Bu tutarda aylık alan emekliye 7 bin 500 lira yatırılıyordu. Bu aylık yüzde 37.57 artışın yansıtılmasıyla 7 bin 456 lira 54 kuruşa çıktı. Bu emeklinin hesabına yine 7 bin 500 lira yatırıldı. Zam oranının yüzde 49.25'e yükseltilmesiyle ek ödemeyle birlikte yeni kök aylık 8 bin 89 lira 62 kuruş oldu. Bu maaşı alan emekliye artık her ay bin 910 lira 38 kuruş '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira yatırılacak. Hesabına Ocak'ta 7 bin 500 lira yatırıldığı için Çarşamba günü 2 bin 500 lira ek zam farkı ödenmesi söz konusu olacak.

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ek ödeme dahil en düşük kök aylık 4 bin 721 lira 80 kuruştu. Aylığı bu tutarda olan emekliye de 7 bin 500 lira yatırılıyordu. Ek ödeme dahil en düşük kök aylık yüzde 37.57 zamla 6 bin 495 lira 77 kuruşa çıkarken, bu ay ödemesi 7 bin 500 lira olarak gerçekleştirildi. Bu aylık yüzde 49.25 artışla 7 bin 47 lira 28 kuruş olurken, bu maaşı alanın ödemesi her ay 3 bin 266 lira 72 kuruşluk '5510 Ek 19' ödemesiyle 10 bin liraya tamamlanacak. Hesabına Ocak ayında maaş gününde 7 bin 500 lira yatırıldığı için yarın da 2 bin 500 lira ek zam farkı ödenecek.

YENİ EK ÖDEME TUTARLARI E-DEVLET'TE

Yeni aylıkların ipucu e-Devlet'te de bulunuyor. e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında emeklilerin yüzde 49.25 zamma göre hesaplanmış 'ek ödeme tutarı' görülüyor.

Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, bu tutarı 25 ile çarparak yeni kök aylığını hesaplayabiliyor. Bu tutar 26 ile çarpıldığında da ek ödemeyle kök aylığın toplamı yani her ay hesaba yatırılacak tutar görülüyor. Ek ödeme ve kök aylığı toplamı 10 bin liranın altında olanların tutarı da 5510 Ek 19 kapsamında yapılacak ilaveyle 10 bin liraya tamamlanıyor.

ÖRNEKLERLE YENİ AYLIKLAR

Örneğin; e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' 800 TL olarak yazıyorsa emeklinin yeni kök aylığı 20 bin liraya (800 x 25) çıkmış demektir. Bu emeklinin yeni kök aylık ve ek ödeme toplamı da 20 bin 800 liraya (800 x 26) yükselmiş olacaktır.

Örneğin; 'Ek Ödeme Tutarı' bölümünde 450 TL yazıyorsa, bu emeklinin yeni kök aylığı 11 bin 250 bin (450 x 25) liradır. Bu emeklinin kök aylık ve ek ödeme toplamı da 11 bin 700 (450 x 26) liraya yükselmiş demektir.

MAAŞA GÖRE KİM, NE KADAR FARK ALACAK?

İŞTE 7.500 TL ALTI KÖK AYLIKLARDA ZAM FARKI

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.000,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 6.878,50 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 49.25 zamlı: 7.462,50 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.500,00 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.100,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.016,07 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 49.25 zamlı: 7.611,75 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.500,00 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.200,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.153,64 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 49.25 zamlı: 7.761,00 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.500,00 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.250,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.222,43 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 49.25 zamlı: 7.835,63 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.500,00 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.300,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.291,21 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 49.25 zamlı: 7.910,25 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.500,00 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.400,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.428,78 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 49.25 zamlı: 8.059,50 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.500,00 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.452,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.500,32 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.500,32 TL
% 49.25 zamlı: 8.137,11 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.499,68 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.500,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.566,35 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.566,35 TL
% 49.25 zamlı: 8.208,75 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.433,65 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.600,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.703,92 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.703,92 TL
% 49.25 zamlı: 8.358,00 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.296,08 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.700,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.841,49 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.841,49 TL
% 49.25 zamlı: 8.507,25 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.158,51 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.750,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.910,28 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.910,28 TL
% 49.25 zamlı: 8.581,88 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.089,72 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.800,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.979,06 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.979,06 TL
% 49.25 zamlı: 8.656,50 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.020,94 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.900,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 8.116,63 TL
Bu ay hesaba yatan: 8.116,63 TL
% 49.25 zamlı: 8.805,75 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 1.883,37 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.000,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 8.254,20 TL
Bu ay hesaba yatan: 8.254,20 TL
% 49.25 zamlı: 8.955,00 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 1.745,80 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.100,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 8.391,77 TL
Bu ay hesaba yatan: 8.391,77 TL
% 49.25 zamlı: 9.104,25 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 1.608,23 TL

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