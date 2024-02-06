Bugün ve yarın ödemeler hesaplara aktarılacak! 5.750-7.568-7.989 TL kök maaş için emekliye devlet jesti geldi!

YENİ EK ÖDEME TUTARLARI E-DEVLET'TE
Yeni aylıkların ipucu e-Devlet'te de bulunuyor. e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında emeklilerin yüzde 49.25 zamma göre hesaplanmış 'ek ödeme tutarı' görülüyor.
Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, bu tutarı 25 ile çarparak yeni kök aylığını hesaplayabiliyor. Bu tutar 26 ile çarpıldığında da ek ödemeyle kök aylığın toplamı yani her ay hesaba yatırılacak tutar görülüyor. Ek ödeme ve kök aylığı toplamı 10 bin liranın altında olanların tutarı da 5510 Ek 19 kapsamında yapılacak ilaveyle 10 bin liraya tamamlanıyor.
ÖRNEKLERLE YENİ AYLIKLAR
Örneğin; e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' 800 TL olarak yazıyorsa emeklinin yeni kök aylığı 20 bin liraya (800 x 25) çıkmış demektir. Bu emeklinin yeni kök aylık ve ek ödeme toplamı da 20 bin 800 liraya (800 x 26) yükselmiş olacaktır.
Örneğin; 'Ek Ödeme Tutarı' bölümünde 450 TL yazıyorsa, bu emeklinin yeni kök aylığı 11 bin 250 bin (450 x 25) liradır. Bu emeklinin kök aylık ve ek ödeme toplamı da 11 bin 700 (450 x 26) liraya yükselmiş demektir.
MAAŞA GÖRE KİM, NE KADAR FARK ALACAK?
İŞTE 7.500 TL ALTI KÖK AYLIKLARDA ZAM FARKI
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.000,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 6.878,50 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 49.25 zamlı: 7.462,50 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.500,00 TL
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.100,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.016,07 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 49.25 zamlı: 7.611,75 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.500,00 TL
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.200,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.153,64 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 49.25 zamlı: 7.761,00 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.500,00 TL
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.250,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.222,43 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 49.25 zamlı: 7.835,63 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.500,00 TL
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.300,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.291,21 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 49.25 zamlı: 7.910,25 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.500,00 TL
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.400,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.428,78 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 49.25 zamlı: 8.059,50 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.500,00 TL
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.452,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.500,32 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.500,32 TL
% 49.25 zamlı: 8.137,11 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.499,68 TL
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.500,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.566,35 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.566,35 TL
% 49.25 zamlı: 8.208,75 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.433,65 TL
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.600,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.703,92 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.703,92 TL
% 49.25 zamlı: 8.358,00 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.296,08 TL
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.700,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.841,49 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.841,49 TL
% 49.25 zamlı: 8.507,25 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.158,51 TL
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.750,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.910,28 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.910,28 TL
% 49.25 zamlı: 8.581,88 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.089,72 TL
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.800,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 7.979,06 TL
Bu ay hesaba yatan: 7.979,06 TL
% 49.25 zamlı: 8.656,50 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 2.020,94 TL
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.900,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 8.116,63 TL
Bu ay hesaba yatan: 8.116,63 TL
% 49.25 zamlı: 8.805,75 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 1.883,37 TL
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.000,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 8.254,20 TL
Bu ay hesaba yatan: 8.254,20 TL
% 49.25 zamlı: 8.955,00 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 1.745,80 TL
KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.100,00 TL
Hesaba yatan: 7.500,00 TL
% 37.57 zamlı: 8.391,77 TL
Bu ay hesaba yatan: 8.391,77 TL
% 49.25 zamlı: 9.104,25 TL
Yatırılması gereken: 10.000,00 TL
Ek zam farkı: 1.608,23 TL