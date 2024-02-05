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Okullar sınırı aştı veliden şikayet yağdı! Fahiş ücretler şaşkına çevirdi

Kimi özel okulların erken kayıt döneminde fahiş ücretler talep etmesi velileri şaşkına çevirdi. Veliler eğitimden yemeğe, etüt ücretine kadar yapılan zamlara tepki gösterdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Şubat 2024 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:01
Okullar sınırı aştı veliden şikayet yağdı! Fahiş ücretler şaşkına çevirdi

2024-2025 eğitim yılı için erken kayıt dönemi kimi özel okulların talepleri nedeniyle gerilimli başladı. Bazı okullar, ara sınıfları kapsayan zam sınırını yan ödemelere fahiş zam ile deldi. Fiyatlara tepki gösteren velilerden şikayet yağdı. Şikayetvar platformuna ulaşan bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

1 GÜNLÜK YEMEK 333 TL
Her yıl yüzde 150'nin üzerinde zam talep ediliyor. O kadar şikayet olmasına rağmen nasıl önüne geçilemiyor? Mevzuatta 'Erken kayıt Ocak ve Mayıs arasında yapılır' diyor. Ama bu kurum Aralık'ta erken kayıt adı altında fahiş zam oranlarıyla velileri kayıt yaptırmaya mecbur bırakıyor.



Geçen seneki okul ücretine yüzde 90, yemeğe yüzde 100 zam yapılmış. Geçen sene 'genel' diye adlandırılan etüt ücreti de yüzde 100 artmış. Günlük yemek ücreti 333 lira oluyor. Velilere yazılı olarak bilgilendirme yapmak yerine sadece sözlü bilgi veriyorlar. Okulumuz fahiş zam istiyor. Geçen yıl 60 bin lira olan ücret bu yıl taksitli 150 bin lira.



DERSLER BOŞ GEÇİYOR
Oğlum 4. sınıfa geçecek. Yüzde 150 okul, yüzde 100 yemek zammı yaptılar. Öğretmen ve personel maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini ve tek gelirin öğrenci kayıt ücreti olduğunu belirttiler. Son 3 yılda rehberlik dahil branş derslerinde ayda bir öğretmen değişikliği ya da boş ders ile geçirildi.

Gebze'de 6. sınıfa giden kızımın okul ücreti 100 bin lira. Bununla da bitmiyor, 55 bin lira yemek, kitap vs gibi ücretler velileri sıkıntıya sokuyor. İlk kayıtta artışın devletin belirttiği oranların üstüne çıkmayacağı söylendi. Söylenen ile istenen farklı.



TOPLAM ARTIŞ YÜZDE 220 ARTIŞ
Özel bir okulun 2'nci sınıf kayıt ücretinin 160 bin lira (yemek dahil) olduğu, kitap ücretinin 40 bin lirayı bulacağı, kıyafet ve servis ücreti de eklendiğinde toplam senelik bir öğrenci için 250 bin lira civarında ücret ortaya çıkacağı görülüyor. Geçtiğimiz yıla göre okul ücretine yüzde 220 zam yapıldığı anlaşılıyor.

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