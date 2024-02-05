Okullar sınırı aştı veliden şikayet yağdı! Fahiş ücretler şaşkına çevirdi

2024-2025 eğitim yılı için erken kayıt dönemi kimi özel okulların talepleri nedeniyle gerilimli başladı. Bazı okullar, ara sınıfları kapsayan zam sınırını yan ödemelere fahiş zam ile deldi. Fiyatlara tepki gösteren velilerden şikayet yağdı. Şikayetvar platformuna ulaşan bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

1 GÜNLÜK YEMEK 333 TL

Her yıl yüzde 150'nin üzerinde zam talep ediliyor. O kadar şikayet olmasına rağmen nasıl önüne geçilemiyor? Mevzuatta 'Erken kayıt Ocak ve Mayıs arasında yapılır' diyor. Ama bu kurum Aralık'ta erken kayıt adı altında fahiş zam oranlarıyla velileri kayıt yaptırmaya mecbur bırakıyor.