Okullar sınırı aştı veliden şikayet yağdı! Fahiş ücretler şaşkına çevirdi

DERSLER BOŞ GEÇİYOR
Oğlum 4. sınıfa geçecek. Yüzde 150 okul, yüzde 100 yemek zammı yaptılar. Öğretmen ve personel maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini ve tek gelirin öğrenci kayıt ücreti olduğunu belirttiler. Son 3 yılda rehberlik dahil branş derslerinde ayda bir öğretmen değişikliği ya da boş ders ile geçirildi.
Gebze'de 6. sınıfa giden kızımın okul ücreti 100 bin lira. Bununla da bitmiyor, 55 bin lira yemek, kitap vs gibi ücretler velileri sıkıntıya sokuyor. İlk kayıtta artışın devletin belirttiği oranların üstüne çıkmayacağı söylendi. Söylenen ile istenen farklı.
TOPLAM ARTIŞ YÜZDE 220 ARTIŞ
Özel bir okulun 2'nci sınıf kayıt ücretinin 160 bin lira (yemek dahil) olduğu, kitap ücretinin 40 bin lirayı bulacağı, kıyafet ve servis ücreti de eklendiğinde toplam senelik bir öğrenci için 250 bin lira civarında ücret ortaya çıkacağı görülüyor. Geçtiğimiz yıla göre okul ücretine yüzde 220 zam yapıldığı anlaşılıyor.