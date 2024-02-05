18-28 Şubat arasında emekliye 2’si 1 arada maaş hesaba yatıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için...

GARANTİ
Garanti Bankası'nın maaşa göre verdiği promosyon miktarı şu şekilde:
Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,
3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,
7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL
10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere:
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.
İŞ BANKASI
SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL
YAPI KREDİ
31 Ocak 2024 tarihine kadar SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenecek.
Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenecek.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
3.500 TL altı aylık alanlara 6.000 TL,
3.500 - 7.499 TL için 7.000 TL,
7.500 - 9.999 TL için 9.000 TL,
10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.
VAKIFBANK
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
HALKBANK
01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarları ise şöyle:
3.500 TL altı 3.000 TL
3.500 - 7.499 TL 3.500 TL
7.500 - 9.999 TL 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri 5.000 TL
DENİZBANK
0-3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL
3.500-7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL
7.500-9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL
QNB FİNANSBANK
8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü veren Finansbank'ın promosyon tutarları şöyle:
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon
Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri:
Ayrıca, emeklilerin her ayın belirli günlerinde alacakları maaşlar da tahsis numarasına göre farklı tarihlerde ödeniyor. İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödeme tarihleri:
4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alırlar.
4B BAĞ-KUR Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alırlar.