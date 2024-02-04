Merkez Bankası’nda nöbet değişimi! İlk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan görevi en genç halefi Dr. Fatih Karahan’a bıraktı

YILMAZ'DAN AÇIKLAMA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Merkez Bankası Başkanlığı'ndaki nöbet değişimi ile ilgili olarak, "Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan 'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

FİNANS ÇEVRELERİ OLUMLU BULDU

Merkez Bankası'ndaki görev değişimi uluslararası finans kuruluşlarının da gündemine geldi. ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından değerlendirme notu yayımladı. JP Morgan, "Başkan Karahan ve iki başkan yardımcısı PPK kararlarını enflasyona daha fazla odaklanarak yönlendirecek" tespitinde bulundu. Değerlendirmede, "Ani liderlik değişiklikleri yatırımcılar için rahatsızlık yaratsa da yeni TCMB Başkanı'nı dezenflasyon ve lira için olumlu görüyoruz" denildi. Atama sonrasında açıklama yapan ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley de değerlendirmelerini paylaştı. Stanley'den yapılan açıklamada, "TCMB'nin Başkan Karahan yönetiminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesine devam etmesini bekliyoruz" denildi.

İŞ DÜNYASINDAN OLUMLU MESAJ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sayın Dr. Fatih Karahan'a görevinde başarılar diliyorum. Kişilerin değil, kurumsal yapıların devamı esastır. Sayın Karahan'ın başkanlığında TCMB'nin ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz.



Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Sn. Fatih Karahan'ı tebrik ediyor, yeni vazifesinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Umuyoruz ki enflasyon canavarı ile mücadele nihayetlenir ve yatırımların önündeki en büyük engel faizlerin bir an evvel tek hanelere gelmesi sağlanabilinir.



Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç: Hükümetimizin uygulamakta olduğu mevcut ekonomi programını kararlılıkla sürdüreceğine inancımız ve güvenimizin tam olduğunu belirtir, yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı'na başarılar dilerim.

8 ŞUBAT'TA İLK BASIN TOPLANTISI

Merkez Bankası'nın yılın ilk enflasyon raporu toplantısına yeni başkan Fatih Karahan'ın katılması bekleniyor. Böylece Fatih Karahan, merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasından 5 gün sonra kamuoyunun önüne çıkmış olacak. Toplantıda gazetecilerin ve katılımcıların sorularını cevaplayacak. Burada yeni Başkan Karahan'ın vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Geçen hafta açıklanan TCMB Para Politikası Kurulu Özeti'nde "Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek." denildi. Uzmanlar Merkez Bankası başkanlarının ve kurumun iletişiminin güçlü olmasının piyasalara da olumlu mesajlar vereceğini söylüyor.

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı. Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.