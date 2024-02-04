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Merkez Bankası'nda nöbet değişimi! İlk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan görevi en genç halefi Dr. Fatih Karahan'a bıraktı

Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan görevi en genç halefine bıraktı. 1.5 saatteki bu bayrak değişimi dünyaya parmak ısırttı.Türk ekonomisinin sağlamlığı manşetlere çıktı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Merkez Bankası’nda nöbet değişimi! İlk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan görevi en genç halefi Dr. Fatih Karahan’a bıraktı

Hafize Gaye Erkan, saat 22:06'da görevinden affını istedi. 1.5 saat sonra yerine yardımcısı Dr. Fatih Karahan getirildi. Piyasalar güven tazeledi.
Bu değişim, Cibuti'den Amerika'ya kadar manşetlere çekildi. Türk ekonomisine övgüler dizildi: Büyüyor, güven tazeliyor...

MERKEZ'DE NÖBET DEĞİŞİMİ
Önceki gece Merkez Bankası başkanlığı koltuğunda hızlı bir değişim yaşandı. Akşam saatlerinde Hafize Gaye Erkan'ın yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Değişiklik piyasalarda pozitif etki yaparken uluslararası finans kuruluşları da peş peşe açıklama yaparak değişimi olumlu bulduklarını, bugüne kadar uygulanan programın aynen devam edeceğinin görüldüğünü duyurdu.

NELER YAŞANDI
Saat 22.02: Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olarak tarihe geçen Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından akşam saatlerinde görevden ayrıldığını duyurdu.
Saat 22.10: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaparak yeni ismin atanacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ekonomi programının kesintisiz ve kararlılıkla devam etmekte olduğunu bildirdi.
Saat 23.30-24.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararı Resmi gazetede yayımlandı. Kararda Hafize Gaye Erkan'ın görevden alındığı yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan'ın atandığı duyuruldu.

YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası Başkanlığı'ndaki nöbet değişimi ile ilgili olarak, "Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

FİNANS ÇEVRELERİ OLUMLU BULDU
Merkez Bankası'ndaki görev değişimi uluslararası finans kuruluşlarının da gündemine geldi. ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından değerlendirme notu yayımladı. JP Morgan, "Başkan Karahan ve iki başkan yardımcısı PPK kararlarını enflasyona daha fazla odaklanarak yönlendirecek" tespitinde bulundu. Değerlendirmede, "Ani liderlik değişiklikleri yatırımcılar için rahatsızlık yaratsa da yeni TCMB Başkanı'nı dezenflasyon ve lira için olumlu görüyoruz" denildi. Atama sonrasında açıklama yapan ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley de değerlendirmelerini paylaştı. Stanley'den yapılan açıklamada, "TCMB'nin Başkan Karahan yönetiminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesine devam etmesini bekliyoruz" denildi.

İŞ DÜNYASINDAN OLUMLU MESAJ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sayın Dr. Fatih Karahan'a görevinde başarılar diliyorum. Kişilerin değil, kurumsal yapıların devamı esastır. Sayın Karahan'ın başkanlığında TCMB'nin ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Sn. Fatih Karahan'ı tebrik ediyor, yeni vazifesinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Umuyoruz ki enflasyon canavarı ile mücadele nihayetlenir ve yatırımların önündeki en büyük engel faizlerin bir an evvel tek hanelere gelmesi sağlanabilinir.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç: Hükümetimizin uygulamakta olduğu mevcut ekonomi programını kararlılıkla sürdüreceğine inancımız ve güvenimizin tam olduğunu belirtir, yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı'na başarılar dilerim.

8 ŞUBAT'TA İLK BASIN TOPLANTISI
Merkez Bankası'nın yılın ilk enflasyon raporu toplantısına yeni başkan Fatih Karahan'ın katılması bekleniyor. Böylece Fatih Karahan, merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasından 5 gün sonra kamuoyunun önüne çıkmış olacak. Toplantıda gazetecilerin ve katılımcıların sorularını cevaplayacak. Burada yeni Başkan Karahan'ın vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Geçen hafta açıklanan TCMB Para Politikası Kurulu Özeti'nde "Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek." denildi. Uzmanlar Merkez Bankası başkanlarının ve kurumun iletişiminin güçlü olmasının piyasalara da olumlu mesajlar vereceğini söylüyor.

FATİH KARAHAN KİMDİR?
1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı. Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.

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