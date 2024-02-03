Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Malatya'da yapıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Fahiş fiyata geçit yok"

6 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremin birinci yıl dönümünde hükümetin yaptığı çalışmalarla şehrin önemli oranda ayağa kalktığını söyledi. Vali Yazıcı, "Şehrimizde 36 bin 500 ağır hasarlı bina var. Şu anda 73 konteyner kentte 117 bin vatandaşımız yaşıyor. 3 bin 150 ticari konteynerde esnafımız satış yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 7 bin 542 köy evinin, 14 bin 300 konutun ihalesini yaptı. Bunun 6 bini teslime hazır, 6 Şubat'ta çekilecek kuralarla sahiplerine kavuşacak" ifadelerini kullandı. Şehrin çok zor günlerden geçtiğini söyleyen Vali Yazıcı, "İnşallah birkaç yıla kadar Malatya, eskisinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek" dedi.
İHRACATÇININ SESİNİ DUYURUYORUZ
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, ihracatın ülke ekonomisine katkısının öneminin bilincinde, Anadolu'nun da bu başarıdaki rolünün farkında olan bir grup olarak uzun süredir il il dolaştıklarını söyledi. Güngör, "İhracatçıların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Malatya geçen yıl yaşadığımız asrın felaketi depremin etkisine rağmen ihracatını sınırlı bir düşüşle tamamladı. 125 ülkeye ihracat yapan ilde sadece kuru kayısı ihracatından sağlanan gelir 400 milyon dolar. Bu rakamlara bir taraftan depremin yarasını sarmaya çalışırken diğer taraftan kalifiye eleman sorunu yaşarken ulaşılmasının ne derece önemli olduğunun farkındayız. Türkiye 255 milyar dolar ihracat rakamını geçmişse bunda Anadolu'nun başarısının katkısı büyük. İnşallah bu yıl da 100 bini geçen ihracatçı ordusu 375 milyar dolar hedefini geçerek, dünyada Türk bayrağını dalgalandıracak" dedi.
GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
Ticaret Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ana sponsorları Halk Bankası, Türk Telekom, Ziraat Bankası; cosponsoru Papara; destek sponsorları ise Mövenpick ve Baştürk Cam oldu.
MORAL OLDU
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yıla rekorla başlamanın önemli olduğunu belirterek, "Bu yıl 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz var. Ocak'taki performansımız bizim için iyi bir moral ve motivasyon kaynağı oldu" dedi. Firmaların merkezini baz alan TİM verilerine göre, geçen ay 48 ilin ihracatını artırdığını aktaran Gültepe, en çok ihracat yapan 5 ilin, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara şeklinde sıralandığını söyledi. Gültepe, sektörler özelinde ilk sırada 2 milyar 780 milyon dolarla yine otomotivin geldiğini kaydetti.
İHRACATTA OCAK REKORU
Türkiye'nin ihracatı yıla rekorla başladı. İhracat verilerini Malatya'da açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ocak'ta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek Ocak ayı ihracat rekorunu kırdık" dedi. Son 12 aylık ihracatın da 256.5 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, şöyle konuştu:
İTHALAT % 22 GERİLEDİ
"Yani Aralık sonunda rekor kırdığımız 255.8 milyar dolarlık ihracatın üstüne 700 milyon dolar daha ekledik, yeni rekorumuz 256.5 milyar dolar oldu. İthalatta da güzel haber var, Ocak ayında yüzde 22'lik bir azalışla 26 milyar 201 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığımızda yüzde 57'lik gerileme oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 18.9 puanlık bir artışla yüzde 76.4'e yükseldi."
HEDEF TUTACAK
Bolat, şöyle devam etti: "Böylece 2024'te orta vadeli programda yazdığımız hedef olan 267 milyar dolara ulaşmak için çabamız, tempomuz artarak devam ediyor. 267 milyar dolara ulaşmak için yüzde 4.4'lük bir artış sağlamak zorundayız. Bunu başaracağız bundan hiç şüphemiz yok. "