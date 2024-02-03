Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Malatya'da yapıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Fahiş fiyata geçit yok"

FIRSATÇIYA İZİN YOK

Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde özel oturuma katılan Bakan Bolat, özellikle otomotiv sektöründe birinci ve ikinci el fiyatlarda yüzde 20 civarında gerileme olduğunu söyledi. "Çimento ve hazır beton sektöründeki köpük de kalktı. Tamâhkar, açgözlü fırsatçılara imkân vermedik" diyen Bakan Bolat, denetim çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Ekiplerimiz tam saha pres çalışmalarla denetimlerini sürdürüyor. Bütün gücümüzle mücadelemiz devam ediyor, stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Geçen yıl on binlerce denetimde 602 milyon lira ceza kestik. Rekabet Kurumu da 6.2 milyon lira ceza kesti. Biz hükümet olarak durmuyoruz, elimiz piyasanın üstünde. Gerekli durumda müdahale etmekten çekinmeyeceğiz. Her seçim döneminde fırsatçılar ortaya çıkar, özellikle soğan ve patates fiyatları üzerinden spekülasyon yaparlar. Buna imkân vermeyeceğiz."

CARİ AÇIK GERİLİYOR

Bakan Bolat, ihracatla ilgili yaptığı değerlendirmede ise yılın ilk ayında Türkiye'nin ihracatının 2023'ün Ocak ayına göre yüzde 3.6'lık artışla 20 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Dış ticaret verilerinin çok olumlu yönde ilerlediğini belirten Bakan Bolat, "2023'ün ikinci yarısından itibaren atağa geçtik. Aynı şekilde ithalatımızda da Ağustos ayından bu yana başlayan bir gerileme var. Cari işlemler açığı hızla kapanma sürecine girdi. Ocak ayında 3-4 günlük yılbaşı tatiline rağmen 750 milyon dolar fazla verdik. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak ayı ihracatını gerçekleştirdik. İthalatımız yüzde 22'lik daralmayla 26 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığımızda ise yüzde 58'lik daralma oldu" dedi. Önümüzdeki dönemde bu trendin devam edeceğini söyleyen Bakan Bolat, Mart ayında açıklanacak büyüme rakamlarının da dünya ortalamasının üstünde olacağını kaydetti. Bakan Bolat, "Biz bakanlık ekibi olarak, hiç şımarmadan, hızımızı azaltmadan yeni rekorlara ulaşmak için azimle ve şevkle çalışacağız" diye konuştu.



SİPARİŞLER BİZE YÖNELDİ

Dilek Güngör'ün Kızıldeniz'de yaşanan lojistik sıkıntısına yönelik sorusunu yanıtlayan Bakan Bolat, yaşanan durumun küresel olarak lojistik maliyetlerini yükselttiğini kaydetti. Tedarik süreçlerinin 45 güne kadar çıktığını kaydeden Bolat, "Özellikle Avrupa pazarında yaşanan bu durumdan dolayı tedarik sıkıntısı artıyor. Bu süreçte pandemi döneminde rüştünü ispat eden Türkiye öne çıkıyor. Bazı sektörlerde sipariş artışı olduğu yönünde bilgi alıyoruz. Türkiye yüksek üretim gücü, iki-üç günde teslim yapma imkanıyla önemli bir tedarik üssü konumunda" dedi. Türkiye'nin bu özelliği sayesinde yabancı yatırımcıların da ilgi odağı olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Son dönemde başka ülkelerden yatırım yapma konusunda çok sayıda ziyaretçi alıyoruz. Sadece bizim bakanlığımıza değil, diğer bakanlıklara da bu yönde başvuru olduğunu biliyoruz" dedi.