;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Malatya'da yapıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Fahiş fiyata geçit yok"

Turkuvaz Medya Grubu’nun düzenlediği İhracat Seferberliği Zirvesi’ne katılan Ticaret Bakanı Bolat, açgözlü fırsatçılara imkân vermediklerini, yaptıkları denetimlerin sonuçlarını aldıklarını belirterek, ‘Elimiz piyasanın üstünde’ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Şubat 2024 Güncelleme 03 Şubat 2024, 07:02
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Malatya’da yapıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Fahiş fiyata geçit yok

Turkuvaz Medya Grubu tarafından Malatya Mövenpick Hotel'de düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün açılış konuşmasıyla başlayan zirve, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşmasıyla devam etti.

FIRSATÇIYA İZİN YOK
Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde özel oturuma katılan Bakan Bolat, özellikle otomotiv sektöründe birinci ve ikinci el fiyatlarda yüzde 20 civarında gerileme olduğunu söyledi. "Çimento ve hazır beton sektöründeki köpük de kalktı. Tamâhkar, açgözlü fırsatçılara imkân vermedik" diyen Bakan Bolat, denetim çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Ekiplerimiz tam saha pres çalışmalarla denetimlerini sürdürüyor. Bütün gücümüzle mücadelemiz devam ediyor, stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Geçen yıl on binlerce denetimde 602 milyon lira ceza kestik. Rekabet Kurumu da 6.2 milyon lira ceza kesti. Biz hükümet olarak durmuyoruz, elimiz piyasanın üstünde. Gerekli durumda müdahale etmekten çekinmeyeceğiz. Her seçim döneminde fırsatçılar ortaya çıkar, özellikle soğan ve patates fiyatları üzerinden spekülasyon yaparlar. Buna imkân vermeyeceğiz."

CARİ AÇIK GERİLİYOR
Bakan Bolat, ihracatla ilgili yaptığı değerlendirmede ise yılın ilk ayında Türkiye'nin ihracatının 2023'ün Ocak ayına göre yüzde 3.6'lık artışla 20 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Dış ticaret verilerinin çok olumlu yönde ilerlediğini belirten Bakan Bolat, "2023'ün ikinci yarısından itibaren atağa geçtik. Aynı şekilde ithalatımızda da Ağustos ayından bu yana başlayan bir gerileme var. Cari işlemler açığı hızla kapanma sürecine girdi. Ocak ayında 3-4 günlük yılbaşı tatiline rağmen 750 milyon dolar fazla verdik. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak ayı ihracatını gerçekleştirdik. İthalatımız yüzde 22'lik daralmayla 26 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığımızda ise yüzde 58'lik daralma oldu" dedi. Önümüzdeki dönemde bu trendin devam edeceğini söyleyen Bakan Bolat, Mart ayında açıklanacak büyüme rakamlarının da dünya ortalamasının üstünde olacağını kaydetti. Bakan Bolat, "Biz bakanlık ekibi olarak, hiç şımarmadan, hızımızı azaltmadan yeni rekorlara ulaşmak için azimle ve şevkle çalışacağız" diye konuştu.

SİPARİŞLER BİZE YÖNELDİ
Dilek Güngör'ün Kızıldeniz'de yaşanan lojistik sıkıntısına yönelik sorusunu yanıtlayan Bakan Bolat, yaşanan durumun küresel olarak lojistik maliyetlerini yükselttiğini kaydetti. Tedarik süreçlerinin 45 güne kadar çıktığını kaydeden Bolat, "Özellikle Avrupa pazarında yaşanan bu durumdan dolayı tedarik sıkıntısı artıyor. Bu süreçte pandemi döneminde rüştünü ispat eden Türkiye öne çıkıyor. Bazı sektörlerde sipariş artışı olduğu yönünde bilgi alıyoruz. Türkiye yüksek üretim gücü, iki-üç günde teslim yapma imkanıyla önemli bir tedarik üssü konumunda" dedi. Türkiye'nin bu özelliği sayesinde yabancı yatırımcıların da ilgi odağı olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Son dönemde başka ülkelerden yatırım yapma konusunda çok sayıda ziyaretçi alıyoruz. Sadece bizim bakanlığımıza değil, diğer bakanlıklara da bu yönde başvuru olduğunu biliyoruz" dedi.

KUR HEDEFİMİZ YOK
İhracatçıların kurun düşük olduğu yönündeki taleplerini de değerlendiren Bakan Bolat, kura müdahale gibi bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi. Bakan Bolat, zirvede şu değerlendirmede bulundu: "Kur artışı yoluyla ihracatı artıracak bir ekonomi politikası izlemeyi düşünmüyoruz. Çünkü kurdaki artış anında fiyatlara yansıyor. Bu da enflasyonu artırıyor, girdi maliyetlerini yükseltiyor yapışkan bir etki yaratıyor. İthalat yapılan ülkeler de bunu çok rahat gördükleri için fiyatlarda düşüş istiyorlar. Dolayısıyla bize bir getirisi olmuyor. Bizim amacımız kurda istikrar sağlamak. Kur hedefimiz yok, piyasa dengesi içinde kur kendi değerini bulacaktır. Zaten ani yükselişler bize zarar verir."

GÜMRÜK YENİLENDİ
AK Parti iktidarında 21 yılda ulaştırma alanında muhteşem işler yapıldığı bilgisini paylaşan Bakan Bolat, "Türkiye'de 170 gümrük müdürlüğü, 154 gümrük kapısı var. Türkiye'nin 620 milyar dolarlık ithalat ve ihracatı bu gümrük kapılarından gelip geçiyor. Yılda 8.3 milyon konteyner, 183 milyon yolcu, 4 milyon TIR, 8.3 milyon araç geçiyor. Burada herkes görevini başarıyla yapıyor. İhracatın yüzde 2'si, ithalatın da yüzde 13-14'ü fiziksel kontrolden geçiyor. Gümrük kapılarımıza yaptığımız teknolojik yatırım dünya standartlarının üstünde. Bu yıl gümrük kapılarına yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.

6 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremin birinci yıl dönümünde hükümetin yaptığı çalışmalarla şehrin önemli oranda ayağa kalktığını söyledi. Vali Yazıcı, "Şehrimizde 36 bin 500 ağır hasarlı bina var. Şu anda 73 konteyner kentte 117 bin vatandaşımız yaşıyor. 3 bin 150 ticari konteynerde esnafımız satış yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 7 bin 542 köy evinin, 14 bin 300 konutun ihalesini yaptı. Bunun 6 bini teslime hazır, 6 Şubat'ta çekilecek kuralarla sahiplerine kavuşacak" ifadelerini kullandı. Şehrin çok zor günlerden geçtiğini söyleyen Vali Yazıcı, "İnşallah birkaç yıla kadar Malatya, eskisinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek" dedi.

İHRACATÇININ SESİNİ DUYURUYORUZ
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, ihracatın ülke ekonomisine katkısının öneminin bilincinde, Anadolu'nun da bu başarıdaki rolünün farkında olan bir grup olarak uzun süredir il il dolaştıklarını söyledi. Güngör, "İhracatçıların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Malatya geçen yıl yaşadığımız asrın felaketi depremin etkisine rağmen ihracatını sınırlı bir düşüşle tamamladı. 125 ülkeye ihracat yapan ilde sadece kuru kayısı ihracatından sağlanan gelir 400 milyon dolar. Bu rakamlara bir taraftan depremin yarasını sarmaya çalışırken diğer taraftan kalifiye eleman sorunu yaşarken ulaşılmasının ne derece önemli olduğunun farkındayız. Türkiye 255 milyar dolar ihracat rakamını geçmişse bunda Anadolu'nun başarısının katkısı büyük. İnşallah bu yıl da 100 bini geçen ihracatçı ordusu 375 milyar dolar hedefini geçerek, dünyada Türk bayrağını dalgalandıracak" dedi.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
Ticaret Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ana sponsorları Halk Bankası, Türk Telekom, Ziraat Bankası; cosponsoru Papara; destek sponsorları ise Mövenpick ve Baştürk Cam oldu.

MORAL OLDU
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yıla rekorla başlamanın önemli olduğunu belirterek, "Bu yıl 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz var. Ocak'taki performansımız bizim için iyi bir moral ve motivasyon kaynağı oldu" dedi. Firmaların merkezini baz alan TİM verilerine göre, geçen ay 48 ilin ihracatını artırdığını aktaran Gültepe, en çok ihracat yapan 5 ilin, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara şeklinde sıralandığını söyledi. Gültepe, sektörler özelinde ilk sırada 2 milyar 780 milyon dolarla yine otomotivin geldiğini kaydetti.



İHRACATTA OCAK REKORU
Türkiye'nin ihracatı yıla rekorla başladı. İhracat verilerini Malatya'da açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ocak'ta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek Ocak ayı ihracat rekorunu kırdık" dedi. Son 12 aylık ihracatın da 256.5 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, şöyle konuştu:

İTHALAT % 22 GERİLEDİ
"Yani Aralık sonunda rekor kırdığımız 255.8 milyar dolarlık ihracatın üstüne 700 milyon dolar daha ekledik, yeni rekorumuz 256.5 milyar dolar oldu. İthalatta da güzel haber var, Ocak ayında yüzde 22'lik bir azalışla 26 milyar 201 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığımızda yüzde 57'lik gerileme oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 18.9 puanlık bir artışla yüzde 76.4'e yükseldi."

HEDEF TUTACAK
Bolat, şöyle devam etti: "Böylece 2024'te orta vadeli programda yazdığımız hedef olan 267 milyar dolara ulaşmak için çabamız, tempomuz artarak devam ediyor. 267 milyar dolara ulaşmak için yüzde 4.4'lük bir artış sağlamak zorundayız. Bunu başaracağız bundan hiç şüphemiz yok. "

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Rönesans Rezidans’ın müteahhidinden akılalmaz açıklama: Bina yan yattı, herhangi bir çökme olmadı
SON DAKİKA HABERLERİ | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
7.500 TL’den başlıyor | Resmi Gazete’de yayımlandı! Takvim.com.tr zamma göre maaşları kalem kalem hesapladı: Kim ne kadar alacak?
Göz göre göre yalan söyledi | CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den 6 Şubat’ta 130 bin kişi öldü provokasyonu
Emekliye ikramiye zammı: Hangi formül gündemde? Bayramlarda ne ödenecek? Dul ve yetimler, EYT’liler nasıl yararlanacak?
SON DAKİKA HABERLERİ | Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi! Bakan Şimşek’ten ilk açıklama
NATO vizesi sonrası Başkan Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında kritik görüşme! İletişim Başkanlığı duyurdu
Ciner’in kanalında yayınlanan Güldür Güldür programında skandal: Kahraman gazilerle dalga geçitler | RTÜK inceleme başlattı
Bursa’da STK’larla buluşma! Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
İstanbulluyu yıllarca yalanlarla kandırdı| CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri yine yalan oldu! Yılan hikayesi dönen Hızray
Aslan fişi erken çekti! Galatasaray zirveye tutundu
Usta Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti! Hep yerli durdu... Filistin davasının sesi oldu
Murat Kurum’un Emekçileri ezdirmeyeceğiz sözü panikletti! İmamoğlu’ndan riyakarlık: 5 yıldır unuttuğu çalışanları seçim ağzı hatırladı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Ramazan Pişkin cinayetinde yeni gelişme | Katil Erkan Baykut tutuklandı! Skandal savunma...
SON DAKİKA