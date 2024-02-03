Emekliye ikramiye zammı: Hangi formül gündemde? Bayramlarda ne ödenecek? Dul ve yetimler, EYT’liler nasıl yararlanacak?

Emekliler yıla ek zam müjdeleriyle başladı. SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı 11.68 puanlık refah payı ile memur emeklileriyle eşitlenirken, en düşük aylık ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Emekliler ek zam farklarını almak için gün sayarken, kazanımlar devam edecek. Bu kapsamda gözler yaklaşan bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen ikramiyede artış için kollar sıvandı.





YÜZDE 150'LİK ARTIŞ

Burada halen 2 bin lira olan bayram ödemesinin tutarının, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm emeklilere verilen ikramiyeyle eşitlenmesi formülü gündeme geldi. 5 bin liralık bu ikramiye tutarının, Ramazan ve Kurban Bayramları için de geçerli olabileceği belirtiliyor. Yüzde 150'lik artış anlamına gelen bu formül hayata geçerse, emekliler Ramazan Bayramı öncesinde 5 bin, Kurban Bayramı öncesinde 5 bin lira olmak üzere bu yıl 10 bin lira alabilecek.