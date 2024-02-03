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Emekliye ikramiye zammı: Hangi formül gündemde? Bayramlarda ne ödenecek? Dul ve yetimler, EYT'liler nasıl yararlanacak?

Ek zam farkı hazırlığı sürerken, emeklilerin bayram ikramiyeleri için de kollar sıvandı. Tutarın 100’üncü yı l ikramiyesiyle eşitlenmesi formülü gündeme geldi. Eğer bu formül hayata geçerse bayram ikramiyesi 2 bin liradan 5 bin liraya çıkacak. Emekliler 2 bayramda 10 bin lira alabilecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Şubat 2024 Güncelleme 03 Şubat 2024, 07:02
Emekliye ikramiye zammı: Hangi formül gündemde? Bayramlarda ne ödenecek? Dul ve yetimler, EYT’liler nasıl yararlanacak?

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Emekliler yıla ek zam müjdeleriyle başladı. SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı 11.68 puanlık refah payı ile memur emeklileriyle eşitlenirken, en düşük aylık ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Emekliler ek zam farklarını almak için gün sayarken, kazanımlar devam edecek. Bu kapsamda gözler yaklaşan bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen ikramiyede artış için kollar sıvandı.



YÜZDE 150'LİK ARTIŞ
Burada halen 2 bin lira olan bayram ödemesinin tutarının, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm emeklilere verilen ikramiyeyle eşitlenmesi formülü gündeme geldi. 5 bin liralık bu ikramiye tutarının, Ramazan ve Kurban Bayramları için de geçerli olabileceği belirtiliyor. Yüzde 150'lik artış anlamına gelen bu formül hayata geçerse, emekliler Ramazan Bayramı öncesinde 5 bin, Kurban Bayramı öncesinde 5 bin lira olmak üzere bu yıl 10 bin lira alabilecek.

DUL VE YETİMLER NE ALACAK?
İkramiyedeki artıştan dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak. 5 bin lira formülü hayata geçerse; aylık oranı yüzde 75 olanların ödemesi bin 500 liradan 3 bin 750, yüzde 50 olanların ikramiyesi bin liradan 2 bin 500, yüzde 25 olanların ödemesi de 500 liradan bin 250 liraya çıkacak. İkramiye artışı yasa ile yapılacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 1-9 Nisan arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran'a denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 10-15 Haziran tarihleri arasında da Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.

TARİHE DİKKAT!
İkramiyelerden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre 31 Mart'a kadar emekli olanlar ya da başvuru yapanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek. Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilmek için de Mayıs sonuna kadar emekli olmak ya da başvuru yapmak gerekiyor.

KİME, NASIL YANSIYACAK?

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ
- Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan

- Ramazan Bayramı ikramiyesi: 1-9 Nisan

- Kurban Bayramı: 16-19 Haziran

- Kurban Bayramı ikramiyesi: 10-15 Haziran

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