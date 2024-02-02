Emekliye ek zam farkı! Siz sordunuz TAKVİM cevapladı: Ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni aylık ve fark hesabı nasıl olacak? Kim, ne kadar alacak?





BENİM KÖK AYLIĞIM 4 BİN 750 LİRAYDI. 7 BİN 500 LİRA ALIYORDUM. OCAK'TA YİNE 7.500 LİRA YATIRILDI. ŞİMDİ NE ALACAĞIM?

Aralık'ta 4 bin 750 lira kök aylığı olana, 237,5 lira (yüzde 5) ek ödeme ve 2 bin 512 lira 50 kuruş 5510 Ek 19 ödemesi ile birlikte 7 bin 500 lira veriliyordu. Ocak'ta yüzde 37.57 artışın yansıtılmasıyla kök aylığınız 6 bin 534 lira 58 kuruş, ek ödemeniz 326,72 lira (yüzde 5) oldu. Her iki ödemenin toplamı olan 6 bin 861 lira 30 kuruş, 7 bin 500 lira olan taban aylık ödemesinin altında kaldığı için 638,70 lira 5510 Ek 19 ödemesiyle hesabınıza yine 7 bin 500 lira yatırıldı. Yüzde 49.25 zam ile yeni kök aylığınız 7 bin 89 lira, ek ödemeniz 354,47 lira (yüzde 5) lira oldu. Ek ödeme dahil yeni kök aylığınız 7 bin 443 liraya yükseldi. Artık size her ay 10 bin lira ödenecek. Ocak'ta 7 bin 500 lira yatırıldığı için 2 bin 500 lira fark alacaksınız.





7 BİN 500 LİRA ALIYORDUM. 10 BİN LİRA YATIRACAKLARINI SANIYORDUM. AMA 9 BİN LİRA ÖDENDİ. BUNUN NEDENİ NEDİR?

Ek zam yasası maaş ödemelerine yetişmediği için Ocak'ta kök aylıklar yüzde 37.57 zamma göre hesaplandı. Ek ödeme dahil kök aylığı 7 bin 500 liranın altında kalanlara 7 bin 500 lira ödendi. 7 bin 500 lirayı aşanlara ise yeni tutar üzerinden ödeme yapıldı. Hesabınıza 9 bin lira yatırıldığına göre ek ödeme dahil kök aylığınız 6 bin 542 lira 12 kuruş. Yüzde 49.25 zam sonrası ek ödeme dahil yeni kök aylığınız 9 bin 764 lira olacak. En düşük emekli aylığı ödemesi olan 10 bin liranın altında kaldığı için artık ödemeniz 10 bin liraya tamamlanacak. Geçen ay hesabınıza 9 bin lira yatırıldığı için Ocak ayı ek zam farkı olarak bin lira alacaksınız.





DUL VE YETİME DE VERİLECEK Mİ?

SSK ve Bağ-Kur'dan maaş alan dul ve yetimlerin ödemeleri de yüzde 37.57 zam üzerinden yapıldı. 7 bin 500 lira taban aylık kapsamında da ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana en az 5 bin 625, yüzde 50 olana en az 3 bin 750, yüzde 25 olana en az bin 875 lira ödendi. Şimdi Aralık ayı kök aylığına yüzde 49.25 artış yansıtılacak. 10 bin lira düzenlemesi kapsamında da ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 7 bin 500, yüzde 50 olana 5 bin, yüzde 25 olana 2 bin 500 liradan az maaş ödemesi yapılamayacak. Yeni tutarlar hesaplandıktan sonra Ocak ayında yapılan ödeme düşülerek ek zam farkı belirlenecek.





YENİ BAŞVURANA YANSIYACAK MI?

BU YIL EMEKLİ OLACAĞIM. YENİ EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPACAKLAR DA REFAH PAYINDAN YARARLANACAK MI?

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla emekli olan ve 2024 yılında emekli olacak tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payıyla birlikte yüzde 49.25'e ulaşan artış yansıtılacak. Yeni emeklilerin de hesaplanan emekli aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında çıkmışsa, her ay ödemesi 10 bin liraya tamamlanarak yapılacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN