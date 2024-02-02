;
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekliye ek zam farkı! Siz sordunuz TAKVİM cevapladı: Ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni aylık ve fark hesabı nasıl olacak? Kim, ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle dul ve yetimleri, 11.68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban aylık ödemesi kapsamında ek zam farkı almaya hazırlanıyor. Gözler ödeme tarihine çevrilirken, hesaplamaya ilişkin de pek çok soru geliyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Şubat 2024 Güncelleme 02 Şubat 2024, 07:05
Emekliye ek zam farkı! Siz sordunuz TAKVİM cevapladı: Ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni aylık ve fark hesabı nasıl olacak? Kim, ne kadar alacak?

HABERİ
SESLİ DİNLE

Emeklilerin gözü ek zam farkına çevrildi. Memur emeklileri yüzde 49.25 zamla oluşan farklarını alırken; sıra SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 11.68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban aylık ödemesi kapsamında yapılacak ek zam farkı ödemesine geldi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren bir hafta içinde ödemeler yapılacak. Fark ödemesine ilişkin pek çok soru geliyor. İşte yanıtları...



EK ÖDEME ARTIŞI NE ANLAMA GELİYOR?
Emekliler her ay maaşının yüzde 4'ü-5'i oranında ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen bu ek ödemenin tutarı şimdi yeni maaşlardan hesaplanacağı için artıyor. Örneğin; kök aylığı 10 bin lira olan bir emekli 400 lira (yüzde 4) ek ödemeyle birlikte 10 bin 400 lira alıyordu. Yüzde 37.57 artışa göre bu emeklinin kök aylığı 13 bin 757, ek ödemesi 550,28 liraya yükselmişti. Zam oranının yüzde 49.25'e yükselmesiyle yeni kök aylığı 14 bin 925, ek ödemesi 597 liraya çıktı. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da Ocak'ta 4 bin 780 lira 70 kuruştan 7 bin 135 lira 19 kuruşa yükseldi. Artık bu tutarın altındaki aylıklar yüzde 5, üstündekiler yüzde 4 ek ödeme alıyor.



EK ZAM FARKI NASIL HESAPLANACAK?
Kök aylıklara (Aralık tutarı) yüzde 37.57 zam yansıtıldı, yüzde 4-5 ek ödeme eklendi. Kök aylıkları ve ek ödemeleri toplamı 7 bin 500 liradan az çıkanlara 7 bin 500 lira yatırıldı. Şimdi Aralık ayı kök aylıkları yüzde 49.25 artış eklenerek yeniden hesaplanacak, yüzde 4-5 de ek ödeme eklenecek. Yeni tutar ile Ocak'ta ödenen arasındaki fark emeklilerin hesabına yatırılacak. Farklar yatırılırken, en düşük aylık ödemesinin 10 bin liraya çıktığı da dikkate alınacak. Ocak'ta 7 bin 500 lira yatırılanlara, 2 bin 500 lira fark verilecek.



BENİM KÖK AYLIĞIM 4 BİN 750 LİRAYDI. 7 BİN 500 LİRA ALIYORDUM. OCAK'TA YİNE 7.500 LİRA YATIRILDI. ŞİMDİ NE ALACAĞIM?
Aralık'ta 4 bin 750 lira kök aylığı olana, 237,5 lira (yüzde 5) ek ödeme ve 2 bin 512 lira 50 kuruş 5510 Ek 19 ödemesi ile birlikte 7 bin 500 lira veriliyordu. Ocak'ta yüzde 37.57 artışın yansıtılmasıyla kök aylığınız 6 bin 534 lira 58 kuruş, ek ödemeniz 326,72 lira (yüzde 5) oldu. Her iki ödemenin toplamı olan 6 bin 861 lira 30 kuruş, 7 bin 500 lira olan taban aylık ödemesinin altında kaldığı için 638,70 lira 5510 Ek 19 ödemesiyle hesabınıza yine 7 bin 500 lira yatırıldı. Yüzde 49.25 zam ile yeni kök aylığınız 7 bin 89 lira, ek ödemeniz 354,47 lira (yüzde 5) lira oldu. Ek ödeme dahil yeni kök aylığınız 7 bin 443 liraya yükseldi. Artık size her ay 10 bin lira ödenecek. Ocak'ta 7 bin 500 lira yatırıldığı için 2 bin 500 lira fark alacaksınız.



7 BİN 500 LİRA ALIYORDUM. 10 BİN LİRA YATIRACAKLARINI SANIYORDUM. AMA 9 BİN LİRA ÖDENDİ. BUNUN NEDENİ NEDİR?
Ek zam yasası maaş ödemelerine yetişmediği için Ocak'ta kök aylıklar yüzde 37.57 zamma göre hesaplandı. Ek ödeme dahil kök aylığı 7 bin 500 liranın altında kalanlara 7 bin 500 lira ödendi. 7 bin 500 lirayı aşanlara ise yeni tutar üzerinden ödeme yapıldı. Hesabınıza 9 bin lira yatırıldığına göre ek ödeme dahil kök aylığınız 6 bin 542 lira 12 kuruş. Yüzde 49.25 zam sonrası ek ödeme dahil yeni kök aylığınız 9 bin 764 lira olacak. En düşük emekli aylığı ödemesi olan 10 bin liranın altında kaldığı için artık ödemeniz 10 bin liraya tamamlanacak. Geçen ay hesabınıza 9 bin lira yatırıldığı için Ocak ayı ek zam farkı olarak bin lira alacaksınız.



DUL VE YETİME DE VERİLECEK Mİ?
SSK ve Bağ-Kur'dan maaş alan dul ve yetimlerin ödemeleri de yüzde 37.57 zam üzerinden yapıldı. 7 bin 500 lira taban aylık kapsamında da ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana en az 5 bin 625, yüzde 50 olana en az 3 bin 750, yüzde 25 olana en az bin 875 lira ödendi. Şimdi Aralık ayı kök aylığına yüzde 49.25 artış yansıtılacak. 10 bin lira düzenlemesi kapsamında da ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 7 bin 500, yüzde 50 olana 5 bin, yüzde 25 olana 2 bin 500 liradan az maaş ödemesi yapılamayacak. Yeni tutarlar hesaplandıktan sonra Ocak ayında yapılan ödeme düşülerek ek zam farkı belirlenecek.



YENİ BAŞVURANA YANSIYACAK MI?
BU YIL EMEKLİ OLACAĞIM. YENİ EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPACAKLAR DA REFAH PAYINDAN YARARLANACAK MI?
31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla emekli olan ve 2024 yılında emekli olacak tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payıyla birlikte yüzde 49.25'e ulaşan artış yansıtılacak. Yeni emeklilerin de hesaplanan emekli aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında çıkmışsa, her ay ödemesi 10 bin liraya tamamlanarak yapılacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu’nun sözleri İYİ Parti’yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr’den bombaladı!
Emekliye ek zam farkı! Siz sordunuz TAKVİM cevapladı: Ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni aylık ve fark hesabı nasıl olacak? Kim, ne kadar alacak?
CHP’li belediye yine ağaç katliamına imza attı! Kepçelerle söktüler
CHP’deki yönetim krizinde fondaşlar birbirine girdi! Barış Yarkadaş Şaban Sevinç’e patladı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu
ABD’li firmadaki rehine krizi 10 saat sürdü! Polis ekipleri İbrahim Y.’yi gözaltına aldı
Fenerbahçe’den Mikkel Damsgaard hamlesi! Resmi temaslara geçilecek
Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’un katıldığı etkinlik programına telefonla bağlandı
Başkan Erdoğan’dan Diyanet Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Bakan Koca acı haberi duyurdu! İzmir’de taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
CANLI TAKİP | Gazze’de ateşkes kararı! Al Jazeera: İsrail kabul etti
Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin’in katil zanlısı yakalandı!
ABD medyasında Türkiye vurgulu Orta Doğu analizi: Yalnızca Orta Doğu düzeltebilir
DEM’in İzmir adayı Tunç Soyer mi olacak? Ortalığı karıştıran iddia
AK Parti İBB adayı Murat Kurum’dan ’deprem’ simsarı CHP fondaşlarına sert tepki! 6 Şubat’ın yıl dönümüne günler kala kirli provokasyon
Ekremciler panikte! DEM MYK’sından CHP’ye Bizi bırakın siz ne yapacaksınız? resti... İstanbul’da Demirtaş’ın yanına eş başkan bile belli
SON DAKİKA