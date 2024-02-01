Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, İNG ve QNB Finansbank borç kapatma kredisi fırsatı!

Bu kampanya, müşterilere diğer bankalardaki borçlarını kapatma ve daha sağlıklı bir finansal planlama yapma olanağı sunarak, finansal yüklerini hafifletme ve ekonomik durumlarını iyileştirme fırsatı vermektedir. Aynı gün içinde gerçekleştirilen kredi ödemeleri ile müşteriler acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve finansal esnekliklerini artırabilmektedirler.
Bu kampanya, özellikle mevcut borç yükü altında finansal esnekliğini artırmak ve borçlarını daha etkin bir şekilde yönetmek isteyen bireyler için mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Türkiye'nin önde gelen bankaları tarafından sunulan bu benzersiz fırsat, finansal sağlığınızı güçlendirmek ve borçlarınızı daha verimli bir şekilde yönetmek isteyen herkes için değerlendirilmeye değerdir.
24 Ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredileri
Akbank İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Toplam Ödeme: 168.643 TL
Faiz Oranı: % 3,58
Aylık Taksit: 7.005 TL
İş Bankası Anında İhtiyaç Kredisi
Anında İhtiyaç Kredisi
Toplam Ödeme: 181.193 TL
Faiz Oranı: % 4,15
Aylık Taksit: 7.528 TL
Garanti BBVA Kış Kredisi
Kış Kredisi
Toplam Ödeme: 165.966 TL
Faiz Oranı: % 3,48
Aylık Taksit: 6.915 TL
ING 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Toplam Ödeme: 171.032 TL
Faiz Oranı: % 3,69
Aylık Taksit: 7.105 TL
QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Toplam Ödeme: 175.416 TL
Faiz Oranı: % 3,89
Aylık Taksit: 7.287 TL
Ziraat Bankası Tüketici Kredisi
Tüketici Kredisi
Toplam Ödeme: 183.214 TL
Faiz Oranı: % 4,24
Aylık Taksit: 7.612 TL