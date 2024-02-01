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Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, İNG ve QNB Finansbank borç kapatma kredisi fırsatı!

Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, İNG ve QNB Finansbank, müşterilerine diğer bankalardaki borçlarını kapatma fırsatı sunan yeni bir kampanya başlattı. Bu özel kampanya, nakit ihtiyacı olan kişilere acil finansal destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır ve onaylanan krediler hemen kullanıma sunulmaktadır. Kampanya kapsamında, 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisine anında onay verilmekte ve bu sayede müşteriler, var olan borçlarını kolayca yönetebilme şansına sahip olmaktadırlar.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 15:19 Güncelleme 01 Şubat 2024, 15:19
Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, İNG ve QNB Finansbank borç kapatma kredisi fırsatı!

Bankaların sunduğu bu fırsat, müşterilere ihtiyaç kredisi yerine, mevcut borçlarını tek bir kredi altında toplayıp kapatma imkanı veriyor. Bu şekilde, müşteriler daha düzenli bir finansal yapıya kavuşarak, borçlarını daha etkin bir şekilde yönetebilirler.

Kimler Faydalanabilir?

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, emekli maaşlarını bu bankalardan alıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca, kredi başvurusu yapmak isteyenlerin yüksek bir kredi limitine sahip olmaları ve diğer bankalardaki güncel kredi kartı ve banka borçlarının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Başvuru Koşulları ve Süreci

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi için 24 ay vade seçeneği ile başvurabilirler. Başvurular, banka şubelerine doğrudan giderek veya diğer başvuru yöntemleri kullanılarak yapılabilir. Başvuru için gerekli belgeler arasında kimlik ve gelir belgesi bulunmaktadır.

Bu kampanya, müşterilere diğer bankalardaki borçlarını kapatma ve daha sağlıklı bir finansal planlama yapma olanağı sunarak, finansal yüklerini hafifletme ve ekonomik durumlarını iyileştirme fırsatı vermektedir. Aynı gün içinde gerçekleştirilen kredi ödemeleri ile müşteriler acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve finansal esnekliklerini artırabilmektedirler.

Bu kampanya, özellikle mevcut borç yükü altında finansal esnekliğini artırmak ve borçlarını daha etkin bir şekilde yönetmek isteyen bireyler için mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Türkiye'nin önde gelen bankaları tarafından sunulan bu benzersiz fırsat, finansal sağlığınızı güçlendirmek ve borçlarınızı daha verimli bir şekilde yönetmek isteyen herkes için değerlendirilmeye değerdir.

24 Ay Vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredileri

Akbank İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi
Toplam Ödeme: 168.643 TL
Faiz Oranı: % 3,58
Aylık Taksit: 7.005 TL

İş Bankası Anında İhtiyaç Kredisi

Anında İhtiyaç Kredisi
Toplam Ödeme: 181.193 TL
Faiz Oranı: % 4,15
Aylık Taksit: 7.528 TL

Garanti BBVA Kış Kredisi

Kış Kredisi
Toplam Ödeme: 165.966 TL
Faiz Oranı: % 3,48
Aylık Taksit: 6.915 TL

ING 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Toplam Ödeme: 171.032 TL
Faiz Oranı: % 3,69
Aylık Taksit: 7.105 TL

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi
Toplam Ödeme: 175.416 TL
Faiz Oranı: % 3,89
Aylık Taksit: 7.287 TL

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Tüketici Kredisi
Toplam Ödeme: 183.214 TL
Faiz Oranı: % 4,24
Aylık Taksit: 7.612 TL

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