Şubat 2024 evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama ekranı

Şubat ayına girişle birlikte evde bakım maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapılması, ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında heyecan yarattı. Memur zammına paralel olarak gerçekleştirilen bu artış, maddi açıdan güçlük çeken vatandaşların beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın yaptığı açıklamalarla birlikte, zamlı maaşların Şubat ayı içerisinde hesaplara yatırılacağı belirtilmişti.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre; Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.



2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.