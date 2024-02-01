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Şubat 2024 evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama ekranı

Türkiye genelinde birçok ihtiyaç sahibinin beklediği evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmektedir. 2024 Şubat ayına girilmesiyle birlikte, evde bakım maaşlarının ödeme tarihi de merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 13:21 Güncelleme 01 Şubat 2024, 13:21
Şubat 2024 evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama ekranı

Şubat ayına girişle birlikte evde bakım maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapılması, ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında heyecan yarattı. Memur zammına paralel olarak gerçekleştirilen bu artış, maddi açıdan güçlük çeken vatandaşların beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın yaptığı açıklamalarla birlikte, zamlı maaşların Şubat ayı içerisinde hesaplara yatırılacağı belirtilmişti.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre; Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.



ZAMLI MAAŞLAR BU AY YATACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarihi duyurmuştu.

Bakan Göktaş'ın açıklamasında, "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." ifadelerine yer verildi.

Buna göre; Zamlı evde bakım maaşları şubat maaşlarıyla birlikte hak sahiplerine ödenecek.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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