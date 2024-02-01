Piyasalarda FED ayarı! FED sonrası altın ve dolar ne kadar oldu? JPMorgan altın tahmini şoke etti!

JPMorgan Altın Tahmini
JPMorgan'ın ons altın fiyat tahminine göre, değerli metalin önümüzdeki dönemde oldukça parlak bir performans göstereceği öngörülüyor. FED'in faiz indirimi döngüsü ve düşen ABD reel getirilerinin altın fiyatları üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
2024 yılının ortasına gelindiğinde, ons altın fiyatlarının bu etkilerle birlikte 2.175 dolar seviyesinde ortalama bir fiyat göstereceği tahmin ediliyor. 2024 yılının dördüncü çeyreğine gelindiğinde ise ons altın için ortalama fiyatın 2.175 dolar olması bekleniyor. JPMorgan'ın tahminlerine göre, ons altın yıl sonunu 2.200 dolar ile 2.300 dolar arasında bir fiyatla kapatabilir.
İslam Memiş'in 2024 Altın Tahmini
Memiş, 2024 yılı için de altın fiyatlarına yönelik tahminlerde bulunuyor. Yaz aylarında 2500-2070 TL aralığında bir fiyat beklenirken, yılın son çeyreğinde ise 3000 TL seviyesine ulaşılmasını öngörüyor. Bu tahminler, altın piyasasını yakından takip eden yatırımcılar için önemli ipuçları sunuyor.
Güncel Altın Fiyatları
Altın piyasası hareketli bir gün yaşıyor. Gram altından çeyrek altına, tam altından Ata altına kadar çeşitli altın türlerindeki güncel alış ve satış fiyatları, yatırımcılar ve altın almayı düşünenler için önemli bilgiler sunuyor. İşte altın çeşitlerine göre güncel fiyatlar:
Gram Altın Fiyatları
- Alış Fiyatı: 2.032,59 TL
- Satış Fiyatı: 2.059,96 TL
Çeyrek Altın Fiyatları
- Yeni Çeyrek Altın:
- Alış: 3.329 TL
- Satış: 3.414 TL
- Eski Çeyrek Altın:
- Alış: 3.319 TL
- Satış: 3.373 TL
Yarım Altın Fiyatları
- Yeni Yarım Altın:
- Alış: 6.659 TL
- Satış: 6.767 TL
- Eski Yarım Altın:
- Alış: 6.638 TL
- Satış: 6.726 TL
Tam Altın Fiyatları
- Yeni Tam Altın:
- Alış: 13.277 TL
- Satış: 13.499 TL
- Eski Tam Altın:
- Alış: 13.277 TL
- Satış: 13.432 TL
Ata Altın Fiyatları
- Yeni Ata Altın:
- Alış: 13.666 TL
- Satış: 13.863 TL
- Eski Ata Altın:
- Alış: 13.645 TL
- Satış: 13.843 TL
Ata Beşli Altın Fiyatları
- Yeni Ata Beşli Altın:
- Alış: 68.022 TL
- Satış: 69.085 TL
- Eski Ata Beşli Altın:
- Alış: 67.916 TL
- Satış: 68.854 TL
Gremse Altın Fiyatları
- Yeni Gremse Altın:
- Alış: 32.989 TL
- Satış: 33.528 TL
- Eski Gremse Altın:
- Alış: 32.887 TL
- Satış: 33.427 TL
NOT: Haberimiz bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzmanların açıklamaları ve piyasalardaki rakamlar baz alınarak hazırlanmıştır.