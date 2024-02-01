Piyasalarda FED ayarı! FED sonrası altın ve dolar ne kadar oldu? JPMorgan altın tahmini şoke etti!

FED faiz kararı sonrasında ons altın fiyatı ilginç bir şekilde nispeten sakin kaldı. Faiz kararı açıklandığında, ons altın 2.046 dolar seviyesindeydi. Ancak bu kararın ardından fiyatlar hafifçe düştü ve 2.041 dolara kadar geriledi. Bu düşüş kısa süreli oldu ve sadece 2-3 dakika içinde ons altın fiyatı 2.048 dolara kadar yükseldi. Ancak, bu yükseliş de uzun sürmedi ve hızla 2.043 dolara geriledi. Şu an itibariyle fiyatlar bu seviyede devam ediyor.