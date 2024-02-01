Erzurum Palandöken 10 günde toplam 200 bin ziyaretçi ağırladı

Yarıyıl tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen aileler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken 'de yoğunluk oluşturdu. Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen merkez, son 10 günde 200 bine yakın ziyaretçi konuk etti. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ'nin Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, tatil dönemi içinde otellerdeki doluluk oranlarının memnun edici düzeyde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "200 bine yakın kayak misafirimizi Palandöken ve Konaklı merkezlerimizde ağırladık. Sömestir dönemi devam ediyor. Şubat ayında da benzer bir durum öngörüyoruz."

Bu çerçevede, Bakanlık müfettişlerince yapılan incelemelerde, firmalar tarafından gerçekleştirilen muhtelif marka ve model lüks araç ithalatlarında, düşük kıymetli sahte/çifte faturalar ve sahte A.TR dolaşım belgeleri kullanılarak 358 lüks aracın ülkeye sokulduğu tespit edildi. Soruşturma raporlarıyla bahsedilen işlem ve eylemleri yapan firma ve kişiler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunularak araçlara el konulması ve müsaderesi talep edildi. Ayrıca, bu işlemlerden kaynaklanan yaklaşık 530 milyon lira tutarındaki kamu zararının ilgili firmalardan tahsili yoluna gidildi.

CEZALARDA YENİ DÖNEM

Araç sahipleri dikkat! Trafik idari para cezalarının yüzde 25 indirimli ödenmesine imkan tanıyan süre uzatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın 'Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, trafik idari para cezasının yüzde 25 indirimli ödenebildiği süre, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 günden bir aya uzatıldı.

ALMANYA'DA 11 HAVAALANINDA GREV VAR

Almanya'da ücret konusundaki anlaşmazlık nedeniyle bugün yer hizmetleri çalışanlarının greve gideceği açıklandı. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt-Main ve Stuttgart havalimanlarındaki havacılık güvenliği, yolcu kontrolü, personel ve mal kontrolü ile hizmet alanlarında çalışanlara tüm gün uyarı grevi çağrısında bulundu. Bu arada THY, Almanya'da havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri çalışanlarının gerçekleştireceği grev nedeniyle bugün için planlanan bazı seferlerini iptal etti.



TÜRKİYE, TÜRKMEN GAZINA KÖPRÜ OLACAK

Türkiye doğalgaz merkezi olma hedefi kapsamında önemli bir işbirliğine daha gidiyor. Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye transferini gerçekleştirmek üzere Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi. BOTAŞ yetkilileri ile Türkmengaz ve Türkmenpetrol yetkilileri bir araya gelerek yapılması planlanan çalışmaların çerçevesini çizdi. Görüşmede Türkmen gazının Türkiye ve dünya pazarına açılması noktasında taraflar arasındaki daimî iletişimin iki devlet şirketi arasında da sürdürülmesinin öneminin altı çizildi.

Barış ŞİMŞEK



İHRACATÇILARA 50 MİLYAR DOLAR

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bu yıl ihracatçılara 24 milyar dolar kredi, 26 milyar dolar da sigorta ve garanti olmak üzere 50 milyar dolarlık destek sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. İhracatçılara 2023'te 42 milyar dolar destek verdiklerini belirten Güney, "İhracatçıların ihtiyaçları doğrultusunda ilgili düzenleyici kurumların ve katılım bankalarının da katkılarıyla katılım bankacılığı prensiplerine uygun yeni ürün ve hizmetler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.



TARIM BAKANLIĞI 5.500 KİŞİ ALIYOR

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlattıklarını bildirdi. Adaylar tercihlerini 7 Şubat'a kadar yapabilecek. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları şöyle: "Destek personeli bin 443, büro personeli bin 88, ziraat mühendisi 982, veteriner hekim 652, şoför 487, gıda mühendisi 193, orman muhafaza memuru 162, koruma ve güvenlik görevlisi 155, su ürünleri mühendisi 107, orman mühendisi 81, laborant 56, biolog 33, balıkçılık teknolojisi mühendisi 18, harita mühendisi 15, kimya mühendisi 14, inşaat mühendisi 6 kişi..."