Türkmen gazı Türkiye’den geçecek! Kritik görüşme gerçekleştirildi

Doğal gazda en fazla ihracatını Çin'e gerçekleştiren Türkmenistan , Trans Hazar Boru Hattı projesinin devreye alınmasını ve Azerbaycan ile Türkiye üzerinden Avrupa'nın da tedarikçisi olmayı hedefliyor.

29 Ocak'ta BOTAŞ binasında Türkmenistan 'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev'in katılımıyla Türkmengaz ve Türkmenpetrol yetkililerinin bulunduğu heyet ile BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mithat Aydın başkanlığında, Türkmenistan gazının Türkiye'ye ulaştırılması ve taraflar arasındaki kısa ve uzun vadeli iş birliği olanaklarının görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi.

BOTAŞ'ın Türkmenistan tarafına her türlü desteği vermeye hazır olduğu mesajı vurgulanarak Türkmen gazının Türkiye ve dünya pazarına açılması noktasında taraflar arasındaki daimî iletişimin iki devlet şirketi arasında da sürdürülmesinin öneminin altı çizildi.

GAZ AVRUPA'YA TÜRKİYE ÜZERİNDEN PAZARLANACAK

Saabah'ta yer alan habre göre; yapılacak çalışmalar çerçevesinde ilk etapta Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması amaçlanırken, kısa ve uzun vadede bu gaz Avrupa'ya da Türkiye üzerinden pazarlanacak. Türkmenistan gazının Türkiye için daha uygun maliyetli olmasının hesaplandığı öğrenilirken, bu durum stratejik anlamda da Türkiye'nin diğer ülkelerle yaptığı doğal gaz anlaşmalarında elini güçlendirecek.