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Türkmen gazı Türkiye'den geçecek! Kritik görüşme gerçekleştirildi

Türkiye, bir yandan Rus gazını Avrupa’ya ihraç etmeye hazırlanırken yeni bir iş birliğine daha gidiyor. Dünyanın en büyük doğal gaz kaynaklarından birine sahip olan Türkmenistan, Türkmen gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye transferini gerçekleştirmek üzere Ankara ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 08:00 Güncelleme 01 Şubat 2024, 08:22
Türkmen gazı Türkiye’den geçecek! Kritik görüşme gerçekleştirildi

Türkiye doğal gaz merkezi olma hedefi kapsamında önemli bir iş birliğine daha hazırlanıyor.

Doğal gazda en fazla ihracatını Çin'e gerçekleştiren Türkmenistan, Trans Hazar Boru Hattı projesinin devreye alınmasını ve Azerbaycan ile Türkiye üzerinden Avrupa'nın da tedarikçisi olmayı hedefliyor.

Bu kapsamda 14 Aralık 2022'de imzalanan "Enerji Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı" çerçevesinde önceki gün Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirildi.

29 Ocak'ta BOTAŞ binasında Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev'in katılımıyla Türkmengaz ve Türkmenpetrol yetkililerinin bulunduğu heyet ile BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mithat Aydın başkanlığında, Türkmenistan gazının Türkiye'ye ulaştırılması ve taraflar arasındaki kısa ve uzun vadeli iş birliği olanaklarının görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi.

BOTAŞ'ın Türkmenistan tarafına her türlü desteği vermeye hazır olduğu mesajı vurgulanarak Türkmen gazının Türkiye ve dünya pazarına açılması noktasında taraflar arasındaki daimî iletişimin iki devlet şirketi arasında da sürdürülmesinin öneminin altı çizildi.

GAZ AVRUPA'YA TÜRKİYE ÜZERİNDEN PAZARLANACAK
Saabah'ta yer alan habre göre; yapılacak çalışmalar çerçevesinde ilk etapta Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması amaçlanırken, kısa ve uzun vadede bu gaz Avrupa'ya da Türkiye üzerinden pazarlanacak. Türkmenistan gazının Türkiye için daha uygun maliyetli olmasının hesaplandığı öğrenilirken, bu durum stratejik anlamda da Türkiye'nin diğer ülkelerle yaptığı doğal gaz anlaşmalarında elini güçlendirecek.

Türkiye, Rusya'nın dışında Azeri ve Türkmen gazını alarak ve LNG temin ederek bunları Avrupa'ya ihraç edecek ve böylece Türkiye büyük bir gaz ihracatçısına dönüşecek. Türkmenistan'ın yaklaşık 13.6 trilyon metreküplük ispatlanmış gaz rezervi bulunurken, bu ülke dünyada doğal gaz rezervi sıralamasında Rusya, İran ve Katar'ın ardından dördüncü sırada geliyor.



DOSTLUK SAHASINDA İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ
Başkan Erdoğan, Aralık 2022'de "Türkiye- Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları 1. Zirvesi'nde" gaz konusundaki işbirliğiyle ilgili "Türkmen doğal gazının da batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğine hazırız" açıklamasında bulunmuştu.

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