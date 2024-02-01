Emekliye kazanç takvimi: Ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Bu yıl başvuran EYT’liler yararlanacak mı?

Şimdi ise Aralık ayı kök aylığına yüzde 49.25 artış yansıtılacak. Bu aylığın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme hesaplanacak. Yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı, maaş gününde hesaba yatırılan tutardan çıkarılacak. Oluşan ek zam farkı ödenecek. Ödemeler 10 bin lira taban aylık düzenlemesi çerçevesinde yapılacak. Taban aylık 10 bin liraya çıktığı için, maaş gününde 7 bin 500 lira yatırılanlara, 2 bin 500 lira fark verilecek. Ödemeler yasanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 1 hafta içinde yapılacak.





İKRAMİYE TARİHLERİ BELLİ Mİ?

Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan'a denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 1-9 Nisan arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran'da... Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 10-15 Haziran tarihleri arasında da Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Halen bayram ikramiyesinin tutarı 2 bin lira. Bu tutarda da bir güncelleme bekleniyor.

BİR ZAM DAHA VAR

Temmuz'da tüm emeklilere zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Örneğin; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 24 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24, memur emeklileri yüzde 18.60 zam alacak.





EYT'LİLER BU ÖDEMELERDEN YARARLANACAK MI?

Bu yıl başvuranlara emekli aylıkları yüzde 49.25 zam yansıtılarak bağlanacak. Bu yılın ilk yarısında emekli olanlar Temmuz'daki enflasyon zammından da yararlanırken, yılın ikinci yarısında emekli olacakların da hem Ocak hem Temmuz zamları eklenerek aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecek. Yeni emekliye de en az 10 bin lira ödenecek. İkramiyelerden yararlanmak için de bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre 31 Mart tarihine kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu yılki iki ikramiyeyi de alabilecek.