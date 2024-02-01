Borsa İstanbul’da yeni rekor! Yükselişle başladı | 1 Şubat BIST 100 son durum

Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kur Korumalı Mevduat (KKM), Türkiye'de dezenflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Parasal aktarım mekanizmasını bozuyor ve kamunun kullanmadığı bir kaynak, kamunun üzerinde bir yük. Dolayısıyla buradan çıkış bizim hedefimizdir ama piyasaları bozmadan çıkıyoruz. Sabırla, zamanla biz KKM'den çıkacağız." dedi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) metni ile haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.570 ve 8.650 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.