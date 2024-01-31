ABD Merkez Bankası Fed 2024’ün ilk faiz kararını açıkladı! 23 yılın en yüksek seviyesi: 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakıldı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı faiz kararına kilitlenmişti. 23 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. ▶️ Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı!

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin "sağlam" bir hızla genişlediğine işaret ettiği bildirildi. İstihdam kazanımlarının geçen yılın başından bu yana yavaşladığı ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, işsizlik oranının düşük seyrettiği, enflasyonun da düşmesine karşın yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, FOMC'nin uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflediği kaydedilerek, Komite'de bu hedeflere ulaşma konusunda risklerin daha iyi bir dengeye yerleştiği kanaatinin hakim olduğu vurgulandı. Ekonomik görünümün "belirsiz" olduğu ve FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.