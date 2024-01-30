Sömestir tatili turizmi canlandırdı! İşte her bütçeye uygun turlar...

Sömestir tatili turizmi hareketlendirdi. Kimi kayak tatilini, kimi de sahil bölgelerini tercih ediyor. Hem günübirlik hem konaklamalı kültür turları büyük ilgi görüyor.

NERESİ, NE KADAR?

İstanbul'dan günübirlik Maşukiye-Sapanca turları kişi başı 500-580 lira aralığında değişirken, 550 liraya Bursa ya da Edirne'ye, 650 liraya Çanakkale'ye, bin 250 liraya Yedigöller'e gidilebiliyor. Batı Karadeniz turları rota ve konaklama süresine göre bin 900 ile 3 bin 400 lira arasında bulunuyor. 1 gece otel konaklamalı Kapadokya turu ise 2 bin 100 liradan başlıyor.