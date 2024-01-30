16.1 milyon emekliye duyuru saat 12.45 sularında yapıldı! 1-2-5-6-7-8 Şubat tarihleri son derece mühim

Örneğin, 6 bin 900 lira kök aylığı olan bir emeklinin yeni aylığı 10 bin 298 lira olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR OLDU?
Yapılan düzenlemelerle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylıkları da önemli oranda arttı. SSK'lılarda (2000 öncesi) en düşük emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya, Bağ-Kur emeklilerinde ise 6 bin 818 lira olan en düşük aylık 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım emeklilerinin en düşük aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya yükseldi.
NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilere yapılacak ek zammın bu hafta içinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Emeklilere yapılacak bu ek ödeme, yaklaşık 50 milyar lira olarak hesaplanıyor.
Bu hafta 29 Ocak Pazartesi ile 2 Şubat Cuma arasını kapsarken, önümüzdeki hafta ise 5-9 Şubat tarihlerini kapsıyor.