Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Para, gıda ve erzak, sosyal destek kartı, giysi ve yakacak yardımı nereden alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Bakanlık, şartlı eğitim, şartlı sağlık, gıda, yakacak, giysi, para yardımı gibi birçok yardım türünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırır.

Belediyeler: İlçe ve büyükşehir belediyeler i, ayni veya nakdi sosyal yardımları kabul ederler. Bu yardımlar genellikle gıda, kömür, para, mobilya, kıyafet, eğitim, sağlık gibi alanlarda yapılır.

Dernekler ve Vakıflar: Ülkemizdeki birçok dernek ve vakıf, yoksullara yardım etmeyi sürdürmektedir. İş adamları ve şirketler de yardım sağlayabilirler.

Gıda yardımı Kömür ve odun yardımı Para yardımı (nakdi yardım) Mobilya ve eşya yardımı Kıyafet yardımı Eğitim yardımı Sağlık yardımı Kırtasiye yardımı Yaşlılar için evde yaşlı bakım hizmeti Engelliler için yapılan yardımlar Afetzedeler için yapılan yardımlar Kimsesiz ve gelirsiz dul kadınlara ve yetim çocuklarına yapılan yardımlar Mültecilere ve sığınmacılara yapılan yardımlar Muhtaç şehit, gazi ve asker yakınlarına yapılan yardımlar Yeni doğan bebek bezi ve bebek maması yardımları Kronik hastalar için yapılan yardımlar Sosyal destek kartı dağıtımı

Belediyeler Tarafından Yapılan Sosyal Yardımlar

Ülkemizdeki kurumlar, muhtaç vatandaşlara hem ayni hem de nakdi yardımlar yaparlar. Bu yardımların bazıları şunlardır:

Ülkemizde Kurumlar Tarafından Yapılan Yardımlar Nelerdir?

Diğer yardımlar

Belediyeler, bu yardımları muhtaç kişilerin yanı sıra aynı hane halkındaki kişi başı aylık ortalama geliri asgari ücretin 1/3'ü ve altında olan kişilere de yaparlar. Ayrıca, belediyeler sel, yangın, deprem gibi afetlerde mağdur olan vatandaşlara da yardımlarda bulunurlar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Yapılan Yardımlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç ve yoksul kişilere bir dizi yardım yapar. Bu yardımlar şunları içerebilir:

Gıda ve erzak yardımı

Yakacak yardımı

Giysi yardımı

Para yardımı

Çocuklar için şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımları

Dul ve yetim aylığı yardımı

Engelli maaşı yardımı

65 yaş üstü vatandaşlara yapılan aylık yardım

Sosyal destek kartı yardımı

TC Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılan Yardımlar