Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Para, gıda ve erzak, sosyal destek kartı, giysi ve yakacak yardımı nereden alınır?

Sosyal Yardım Başvuru Nereye Yapılır?
Sosyal yardım başvuruları, çeşitli kurumlar aracılığıyla kabul edilmektedir. Başvuruların yapılabileceği başlıca kurumlar şunlardır:
Belediyeler: İlçe ve büyükşehir belediyeleri, ayni veya nakdi sosyal yardımları kabul ederler. Bu yardımlar genellikle gıda, kömür, para, mobilya, kıyafet, eğitim, sağlık gibi alanlarda yapılır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Bakanlık, şartlı eğitim, şartlı sağlık, gıda, yakacak, giysi, para yardımı gibi birçok yardım türünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırır.
TC Vakıflar Genel Müdürlüğü: Vakıflar Genel Müdürlüğü, engellilere, dul kadınlara, yetim çocuklara ve gelirsiz vatandaşlara muhtaçlık aylığı bağlar.
Dernekler ve Vakıflar: Ülkemizdeki birçok dernek ve vakıf, yoksullara yardım etmeyi sürdürmektedir. İş adamları ve şirketler de yardım sağlayabilirler.
Ülkemizde Kurumlar Tarafından Yapılan Yardımlar Nelerdir?
Ülkemizdeki kurumlar, muhtaç vatandaşlara hem ayni hem de nakdi yardımlar yaparlar. Bu yardımların bazıları şunlardır:
Belediyeler Tarafından Yapılan Sosyal Yardımlar
Gıda yardımı
Kömür ve odun yardımı
Para yardımı (nakdi yardım)
Mobilya ve eşya yardımı
Kıyafet yardımı
Eğitim yardımı
Sağlık yardımı
Kırtasiye yardımı
Yaşlılar için evde yaşlı bakım hizmeti
Engelliler için yapılan yardımlar
Afetzedeler için yapılan yardımlar
Kimsesiz ve gelirsiz dul kadınlara ve yetim çocuklarına yapılan yardımlar
Mültecilere ve sığınmacılara yapılan yardımlar
Muhtaç şehit, gazi ve asker yakınlarına yapılan yardımlar
Yeni doğan bebek bezi ve bebek maması yardımları
Kronik hastalar için yapılan yardımlar
Sosyal destek kartı dağıtımı
Diğer yardımlar
Belediyeler, bu yardımları muhtaç kişilerin yanı sıra aynı hane halkındaki kişi başı aylık ortalama geliri asgari ücretin 1/3'ü ve altında olan kişilere de yaparlar. Ayrıca, belediyeler sel, yangın, deprem gibi afetlerde mağdur olan vatandaşlara da yardımlarda bulunurlar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Yapılan Yardımlar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç ve yoksul kişilere bir dizi yardım yapar. Bu yardımlar şunları içerebilir:
Gıda ve erzak yardımı
Yakacak yardımı
Giysi yardımı
Para yardımı
Çocuklar için şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımları
Dul ve yetim aylığı yardımı
Engelli maaşı yardımı
65 yaş üstü vatandaşlara yapılan aylık yardım
Sosyal destek kartı yardımı
TC Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılan Yardımlar
TC Vakıflar Genel Müdürlüğü, gelirsiz ve muhtaç kişilere yönelik bir dizi yardım yapmaktadır. Bunlar arasında:
Muhtaçlık aylığı
Engelli aylığı
Yetim aylığı
Dul kadın aylığı
Öksüz çocuk aylığı
Aile yardımı
Kurban yardımı
Ramazan yardımı
Asker ve şehit yakınları yardımı
Şehit aylığı
Asker ailesi aylığı
Gazilere yardım
Fakirlerin evlenme yardımı