



YENİDEN HESAPLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu bu hafta ek zamları hesaplara aktaracak. Kök aylıklar da ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. 6 bin 900 lira kök aylığı yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira olacak.

Yine kök aylığı 7 bin 500 lira olanın aylığı da 3 bin 693 liralık farkla 11 bin 193 liraya çıkacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656, 15 bin lira olanın 22 bin 387, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 lira olacak.

EN DÜŞÜK AYLIKLAR NE OLDU?

SSK'lılarda (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan en düşük emekli aylığı 11 bin 366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım emeklilerinin en düşük kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya yükselirken, bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN