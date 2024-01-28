SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yerli yatırımcıların hisse senedi 2.6 trilyon liraya çıktı

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 2023’te önceki yıla göre yüzde 57 artarak 22,6 trilyon lirayı aştı. 2022’de 1 trilyon 836 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları da yüzde 41,6 artarak 2023 sonunda 2,6 trilyon liraya ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ocak 2024 Güncelleme 28 Ocak 2024, 07:00
Yerli yatırımcıların hisse senedi 2.6 trilyon liraya çıktı

Sermaye piyasalarına yerli yatırımcı ilgisi halka arzların da etkisiyle geçen yıl rekor düzeyde arttı. 2022'de 1 trilyon 836 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları yüzde 41,6 artarak 2023 sonunda 2,6 trilyon liraya ulaştı.

Yerli ve yabancı yatırımcıların toplam finansal varlıkları ise yüzde 60 artarak 25 trilyon 182 milyar liraya ulaştı. Yerli yatırımcıların toplam finansal varlıkları 2023'te önceki yıla göre yüzde 56,7 artarak 22 trilyon 608 milyar liraya çıktı. Geçen yıl yerli yatırımcıların varlıklarında en hızlı büyüme özel eurobond varlıklarında yaşandı.

YABANCI GELİYOR
TSPB tarafından açıklanan verilere göre, yabancı yatırımcıların finansal varlıkları 2023 sonu itibarıyla önceki yıla göre yüzde 94 artarak 2 trilyon 574 milyar lira oldu. Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde en yüksek artış devlet iç borçlanma araçlarının ardından faizlerdeki artışın etkisiyle TL mevduatlarda yaşandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA