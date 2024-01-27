Sıfır ve 2.el taşıt almak isteyenlere Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan müjde! 8.122,57 TL taksitle araç kredisi verecek

VakıfBank 0 KM Taşıt Kredisi Seçeneği
VakıfBank'ın 0 KM Taşıt Kredisi ise 391.351,65 TL toplam ödeme, %4.06 faiz oranı ve aylık 8.137,53 TL taksit tutarı ile benzer bir seçenek sunuyor.
Taşıt Kredisi Alım Süreci
Bütçenizi Belirleyin: Taşıt kredisi almadan önce, almayı düşündüğünüz aracın maliyetini ve ne kadar krediye ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Bütçenizi ve aylık ödeyebileceğiniz taksit miktarını hesaplayın.
Kredi Seçeneklerini Araştırın: Farklı bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını, vade seçeneklerini ve ek masraflarını karşılaştırın. Bazı bankalar sıfır km araçlar için, bazıları ise ikinci el araçlar için daha uygun kredi seçenekleri sunabilir.
Kredi Başvurusu Yapın: Seçtiğiniz bankaya taşıt kredisi başvurusunda bulunun. Bu işlemi bankanın şubesinden, internet şubesinden veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru sırasında TC kimlik numaranız, gelir durumunuzu gösteren belgeler ve aracın proforma faturası gibi belgeler istenebilir.
Kredi Onay Süreci: Banka, kredi başvurunuzu değerlendirir ve kredi notunuz, gelir durumunuz gibi faktörlere göre size bir kredi limiti ve faiz oranı teklif eder. Onay süreci bankaya ve başvuranın kredi notuna göre değişkenlik gösterebilir.
Kredi Anlaşmasını İnceleyin ve İmzalayın: Kredi onaylandıktan sonra, kredi sözleşmesini dikkatlice okuyun. Faiz oranları, aylık taksit miktarları, vade süresi, erken ödeme durumunda uygulanacak şartlar gibi detayları inceleyin. Her şey sizin için uygunsa kredi sözleşmesini imzalayın.
Aracın Rehin İşlemleri: Taşıt kredisiyle alınan araç genellikle banka tarafından rehin altına alınır. Bu işlem, kredi bitene kadar aracın başka birine satılamaması veya üzerine başka bir kredi çekilememesi anlamına gelir.