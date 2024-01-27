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Sıfır ve 2.el taşıt almak isteyenlere Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan müjde! 8.122,57 TL taksitle araç kredisi verecek

Ziraat Bankası ve Vakıfbank araba sahibi olmak isteyen bireylere yönelik avantajlı bir taşıt kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya, hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç almak isteyen kişilere cazip nakit para desteği sağlıyor. Bankalar tarafından yapılan açıklamada, "Aracınızı Seçmek Sizden, Finansmanını Sağlamak Bizden! İster 0 km ister ikinci el olsun, almak istediğiniz araca karar verin, 48 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleriyle avantajlı Taşıt Kredimizden faydalanın." ifadeleri kullanılarak taşıt kredisi kampanyasının müjdesi verildi.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 11:39 Güncelleme 27 Ocak 2024, 11:39
Sıfır ve 2.el taşıt almak isteyenlere Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan müjde! 8.122,57 TL taksitle araç kredisi verecek

Bu kampanyalar, araç almayı düşünen bireyler için çeşitli finansman seçenekleri sunuyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın bu taşıt kredisi seçenekleri, uygun faiz oranları ve esnek ödeme planları ile dikkat çekiyor. Yatırımcılar ve araç almayı planlayan vatandaşlar, bu kredi seçeneklerini değerlendirerek ihtiyaçlarına uygun finansman çözümlerini bulabilirler.

Ziraat Bankası Araç Kredisi Güncel Faiz Oranı ve Koşulları

Kamu bankaları arasında öne çıkan Ziraat Bankası, araç kredisi için belirlediği güncel faiz oranını %3,95 olarak açıkladı. Banka, kampanya koşullarını şu şekilde sıralıyor:

  • 0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kredi kullanılabilir.
  • Kredinin vade süresi 48 aya kadar uzanabiliyor.
  • Hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up gibi) alımı da finanse edilebiliyor. Bu araçlar için ruhsatta hususi olarak kayıt gerekiyor.
  • Kredi için araç rehni teminat olarak alınır ve banka lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğünde ek teminat talep edilebilir.
  • Banka, bireysel kredi kullanıcılarına hayat sigortası ve kasko ürünleri de sunuyor.

150.000 TL 48 Ay Vadeli Taşıt Kredisi

Ziraat Bankası Yeşil Taşıt Kredisi Örnek Ödeme Planı

Ziraat Bankası tarafından sunulan Yeşil Taşıt Kredisi, 390.633,33 TL toplam ödeme, %4.05 faiz oranı ve aylık 8.122,57 TL taksit tutarı ile öne çıkıyor.

VakıfBank 0 KM Taşıt Kredisi Seçeneği

VakıfBank'ın 0 KM Taşıt Kredisi ise 391.351,65 TL toplam ödeme, %4.06 faiz oranı ve aylık 8.137,53 TL taksit tutarı ile benzer bir seçenek sunuyor.

Taşıt Kredisi Alım Süreci

Bütçenizi Belirleyin: Taşıt kredisi almadan önce, almayı düşündüğünüz aracın maliyetini ve ne kadar krediye ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Bütçenizi ve aylık ödeyebileceğiniz taksit miktarını hesaplayın.

Kredi Seçeneklerini Araştırın: Farklı bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını, vade seçeneklerini ve ek masraflarını karşılaştırın. Bazı bankalar sıfır km araçlar için, bazıları ise ikinci el araçlar için daha uygun kredi seçenekleri sunabilir.

Kredi Başvurusu Yapın: Seçtiğiniz bankaya taşıt kredisi başvurusunda bulunun. Bu işlemi bankanın şubesinden, internet şubesinden veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru sırasında TC kimlik numaranız, gelir durumunuzu gösteren belgeler ve aracın proforma faturası gibi belgeler istenebilir.

Kredi Onay Süreci: Banka, kredi başvurunuzu değerlendirir ve kredi notunuz, gelir durumunuz gibi faktörlere göre size bir kredi limiti ve faiz oranı teklif eder. Onay süreci bankaya ve başvuranın kredi notuna göre değişkenlik gösterebilir.

Kredi Anlaşmasını İnceleyin ve İmzalayın: Kredi onaylandıktan sonra, kredi sözleşmesini dikkatlice okuyun. Faiz oranları, aylık taksit miktarları, vade süresi, erken ödeme durumunda uygulanacak şartlar gibi detayları inceleyin. Her şey sizin için uygunsa kredi sözleşmesini imzalayın.

Aracın Rehin İşlemleri: Taşıt kredisiyle alınan araç genellikle banka tarafından rehin altına alınır. Bu işlem, kredi bitene kadar aracın başka birine satılamaması veya üzerine başka bir kredi çekilememesi anlamına gelir.

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