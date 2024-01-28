Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: Yasa dışı kumara savaş!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terör örgütlerinin finansman kaynakları arasında yer alan yasa dışı sanal kumar ve bahsin önlenmesi amacıyla yürütülen kararlı çalışmalarla geçen yıl erişimi engellenen site sayısının bir önceki yıla göre 6 katına çıktığını belirterek, "Bakanlığımızca lisanssız faaliyetlerin engellenmesi ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleriyle kararlı şekilde mücadeleye devam edilecek." dedi.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye'de kumar oynamak ve oynatmak yanında yetkili kamu otoritesince lisans verilmeden sanal ortamda herhangi bir şans oyunu oynatmanın yasak olduğunu anımsatan Şimşek, bu kapsama giren fiillerin suç niteliği taşıdığını vurguladı.

Şimşek, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri ile adli mercilerin konuyla ilgili her türlü idari, hukuki ve adli tedbirleri aldıklarını, suç ve suçluyla mücadele ettiklerini söyledi. Şimşek, birçoğu organize suç örgütlerince yönetildiği tahmin edilen yasa dışı şans oyunu, bahis ve sanal kumar sitelerinin bütünüyle kayıt dışı faaliyet gösterdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle, suç gelirlerinden elde edilen kazanç hiçbir şekilde vergilendirilmiyor, dolayısıyla bu alanda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler elde ettikleri gelir üzerinden gelir ve kurumlar vergisi vermiyor. Aynı şekilde bu platformlar, lisanslı oyun platformlarından farklı olarak, iştirakçilerden tahsil ettikleri oyun satış hasılatı üzerinden katma değer vergisi, şans oyunları vergisi ve kamu payı ödemiyor. Bu durum, ülkemiz ve kamu maliyesi açısından yüksek bir gelir kaybına neden olduğu gibi lisanslı faaliyet gösteren ve tüm vergisel yükümlülüklerini yerine getiren firmalar açısından da haksız rekabete neden oluyor"