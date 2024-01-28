Bakan Işıkhan çalışmalar başladı diyerek duyurdu! Emeklilikte yeni sistem geliyor! SSK, BAĞ-KUR ve ev kadınları için müjde



SSK, BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz.



EMEKLİYE REFAH PAYI DÜZENLEMESİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile zam oranın SSK ve Bağ-kur emeklilerimize benzer oranda zam yapılması karı verildi. Ben dün aday tanıtımındaydım emeklilerimizin büyük bir kısmında büyük bir memnuniyet gördüm. Hepsi ayrı ayrı teşekkür ediyorlar hem Cumhurbaşkanımıza hem de hükümetimize o açıdan ben çok olumlu görüyorum. Tüm emeklilerimiz için benzer oranda bir zam artışı gerçekleşmiş oldu. Hayırlı olsun diliyorum. Yüzde 49,25 oranında artış yaptık. Sosyal hizmetin bir çok alanında çalışma fırsatını Allah bana nasip etti. Hem Türkiye'de hem dünyada yaşlı nüfus gittikçe artıyor. Bu noktada bizde yaşlı bakım sigortası acaba Türkiye'de nasıl uygulanabilir bu konuda çalışmalar yapıyoruz.



SOSYAL GÜVENLİK AÇISINDAN 2023 YILI NASIL GEÇTİ?

Tabi 2023 yılı çok hızlı değişimler ve dönüşümlerin yaşandığı bir yıl oldu. İstihdamı artırmak için çok önemli çalışmalarda bulunduk. Bunun yanında asgari ücret için ara zam yaptık enflasyona ezdirmemek için. Asgari ücretin yılda bir defa verilmesi iş verenler içinde olumlu dönüşümler aldık. Tabi 2023 yılı çok hızlı değişimler ve dönüşümlerin yaşandığı bir yıl oldu. İstihdamı artırmak için çok önemli çalışmalarda bulunduk. Bunun yanında asgari ücret için ara zam yaptık enflasyona ezdirmemek için. Asgari ücretin yılda bir defa verilmesi iş verenler içinde olumlu dönüşümler aldık.



Tüm sendikalarla iş birliği içinde yaptık. Memur maaşların enflasyona ezdirmemek için en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL ye yükseltilmişti. artış yüzde 41,83en düşük memur maaşında yıl başından itibaren en düşük memur maaşı 32 bin TL ye yükseltildi.



2023 YILINDA EYT'DEN EMEKLİ OLAN SAYISI 2 MİLYON

EYT'de emeklide emekli olanların sayısı 2 milyon. EYT'den yararlanan sayısı şuan itibariyle 2 milyon. 2018'den bu yana emeklilere ödenen ikramiyelerin toplamı 166 milyar TL. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme gerçekleştirdik. stihdamda sürdürebilirliği sağlamak bizim en önemli görevimiz. Bunun yanında sosyal güvenlik reformu açısından önemli olan herkese sağlık sigortası güvencesi. Aylık 600 TL GSS primi ödeyerek tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Bu uygulama dünyada uygulaması olmayan bir hizmet türü niteliğinde.