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49-55 yaş aralığı için EYT'siz prim ve yıl tablosu geldi! SGK'dan erken emeklilikte 5 yıl adımı! Torba yasada 1.800 gün ile...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni dönemde çalışma hayatını kökten değiştirecek önemli reformlar gündemde. Çalışanların haklarını güçlendirmeyi amaçlayan Aile Koruma Paketi ve emeklilik sistemini iyileştirecek Bağ-Kur prim değişikliği ile ilgili düzenlemeler dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 10:28 Güncelleme 28 Ocak 2024, 10:28
49-55 yaş aralığı için EYT’siz prim ve yıl tablosu geldi! SGK’dan erken emeklilikte 5 yıl adımı! Torba yasada 1.800 gün ile...

TBMM'de ele alınacak Aile Koruma Paketi, özellikle ev kadınlarına yönelik önemli bir adım içeriyor. Ev kadınlarının uzun yıllar süren emeğini göz önüne alarak, sosyal güvencelerini artırmayı hedefleyen bu paket, evde geçen zamanın emek olarak kabul edilmesini ve bu süreçteki kadınların sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesini öngörüyor.

TBMM'de önümüzdeki dönemde özellikle çalışma hayatı ile ilgili çok önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformlardan birisini ev kadınların emekliliği oluştururken, diğerinde ise Bağ- Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak.

Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak. Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak.

Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Burada Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Ev kadınları ve anneler için yıpranma (Fiili Hizmet Zammı) benzeri bir uygulama hayata geçecek. Anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacak. Örneğin 4 yıl prim ödeyen bir anne 5 yıl prim ödemiş gibi olacak. Yapılan prim desteği süresi kadar kısım emeklilik yaş şartından da düşülecek.

BAĞ-KUR'LUYA 7200 GÜN
Getirilecek düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1.800 gün (5 yıl) azaltılarak 7.200'e düşürülecek. Düzenleme ilk etapta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak. Yaş şartını tamamlamış ya da EYT'li olan küçük esnaf böylece erken emekli olacak.

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