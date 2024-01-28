49-55 yaş aralığı için EYT’siz prim ve yıl tablosu geldi! SGK’dan erken emeklilikte 5 yıl adımı! Torba yasada 1.800 gün ile...

TBMM'de ele alınacak Aile Koruma Paketi, özellikle ev kadınlarına yönelik önemli bir adım içeriyor. Ev kadınlarının uzun yıllar süren emeğini göz önüne alarak, sosyal güvencelerini artırmayı hedefleyen bu paket, evde geçen zamanın emek olarak kabul edilmesini ve bu süreçteki kadınların sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesini öngörüyor.
TBMM'de önümüzdeki dönemde özellikle çalışma hayatı ile ilgili çok önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformlardan birisini ev kadınların emekliliği oluştururken, diğerinde ise Bağ- Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak.
Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak. Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak.