7.500 TL alana yeni maaş hesabı! Temmuz’da ne değişecek? Ek zam farkı nasıl hesaplanacak?





Örneğin; Aralık'ta ek ödeme ve kök aylığı toplamı 5 bin lira olana 7 bin 500 lira yatırılıyordu. Bu kişinin bu ay ek ödeme ve kök aylığı yüzde 37.57 artışla 6 bin 878 liraya çıktı. Emekliye bu ay da 7 bin 500 lira yatırıldı. Yüzde 49.25 zamla ek ödeme dahil yeni kök aylık 7 bin 462 lira oldu. Bu emekliye artık her ay 10 bin lira ödenecek. Maaş gününde 7 bin 500 lira yatırıldığı için 2 bin 500 lira ek zam farkı yatırılacak. Yine örneğin; ek ödeme dahil kök aylığı Aralık'ta 7 bin 500 lira olan emekliye bu ay yüzde 37.57 zam ile 10 bin 317 lira yatırıldı. Bu emeklinin yeni aylığı ise 11 bin 193 lira oldu. Ek zam farkı ödemesi olarak 876 lira yatırılacak.