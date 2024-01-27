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7.500 TL alana yeni maaş hesabı! Temmuz'da ne değişecek? Ek zam farkı nasıl hesaplanacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ve taban aylık ödemesi yükseldi. Özellikle 7 bin 500 TL alanların kök aylık ve ek zam farkı hesabı merak konusu oldu. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ocak 2024 Güncelleme 27 Ocak 2024, 07:02
7.500 TL alana yeni maaş hesabı! Temmuz’da ne değişecek? Ek zam farkı nasıl hesaplanacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 11.68 puanlık refah payıyla yüzde 49.25'e yükseltildi, memur emeklileriyle eşitlendi. En düşük emekli aylığı ödemesi de Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Maaş ödemeleri sürerken, gözler yeni aylık tutarlarına ve ödenecek ek zam farkına çevrildi. Özellikle 7 bin 500 lira alan emeklilerden konuyla ilgili sorular geliyor. İşte bu soruların yanıtları...



YENİ MAAŞ NASIL HESAPLANIYOR?
Ocak zammı yatırılan paraya değil, kök aylığa yansıtılıyor. Halen emeklilere Ocak ayı ödemeleri Aralık ayı kök aylıklarına (ek ödeme dahil) yüzde 37.57 zam yansıtılarak yapılıyor, hesaplanan tutar 7 bin 500 liranın altındaysa 7 bin 500 lira yatırılıyor. Ek zamlara ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra ise Aralık kök aylığına (ek ödeme dahil) yüzde 49.25 artış eklenerek yeniden hesaplama yapılacak. Bu tutar emeklinin Temmuz'a kadar alacağı yeni aylığı olacak. Eğer kök aylık ve ek ödemenin toplamı 10 bin liradan az çıkıyorsa, yılın ilk yarısında her ay ödeme 10 bin liraya tamamlanacak.



E-DEVLET'TE GÖRDÜĞÜM RAKAM NEDİR?
Emekliler şu an e-Devlet'ten yüzde 37.57 zamlı kök aylığını, ek ödemesini (yüzde 4-5) ve maaşı 7 bin 500 liranın altındaysa bunu 7 bin 500 liraya tamamlayan 5510 Ek 19 tutarını detaylı bir şekilde görebiliyor. Ek zam yasası yürürlüğe girdikten sonra güncelleme yapılacak, emekliler yüzde 49.25 zamlı kök aylıklarını, ek ödemelerini ve varsa 5510 Ek 19 tutarını detaylı bir şekilde görebilecek.



EK ZAM FARKI NASIL HESAPLANACAK?
Yüzde 49.25 zamlı hesaplanan tutar ile Ocak ayı maaş döneminde ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Farklar hesaplanırken, 10 bin lira taban aylık düzenlemesi dikkate alınacak. Taban aylık 10 bin liraya çıktığı için, bu ay 7 bin 500 lira yatırılanlara, 2 bin 500 lira fark verilecek.



Örneğin; Aralık'ta ek ödeme ve kök aylığı toplamı 5 bin lira olana 7 bin 500 lira yatırılıyordu. Bu kişinin bu ay ek ödeme ve kök aylığı yüzde 37.57 artışla 6 bin 878 liraya çıktı. Emekliye bu ay da 7 bin 500 lira yatırıldı. Yüzde 49.25 zamla ek ödeme dahil yeni kök aylık 7 bin 462 lira oldu. Bu emekliye artık her ay 10 bin lira ödenecek. Maaş gününde 7 bin 500 lira yatırıldığı için 2 bin 500 lira ek zam farkı yatırılacak. Yine örneğin; ek ödeme dahil kök aylığı Aralık'ta 7 bin 500 lira olan emekliye bu ay yüzde 37.57 zam ile 10 bin 317 lira yatırıldı. Bu emeklinin yeni aylığı ise 11 bin 193 lira oldu. Ek zam farkı ödemesi olarak 876 lira yatırılacak.



TEMMUZ'DA NE DEĞİŞECEK?
Temmuz'da kök aylıklara bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz zammı da 10 bin liraya değil, kök aylığa yansıtılacak.



1 HAFTA İÇİNDE YATACAK
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Zam oranları Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık 1 hafta içinde yatmış olacak" dedi.

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