7.500 TL alana yeni maaş hesabı! Temmuz’da ne değişecek? Ek zam farkı nasıl hesaplanacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 11.68 puanlık refah payıyla yüzde 49.25'e yükseltildi, memur emeklileriyle eşitlendi. En düşük emekli aylığı ödemesi de Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Maaş ödemeleri sürerken, gözler yeni aylık tutarlarına ve ödenecek ek zam farkına çevrildi. Özellikle 7 bin 500 lira alan emeklilerden konuyla ilgili sorular geliyor. İşte bu soruların yanıtları...
YENİ MAAŞ NASIL HESAPLANIYOR?
Ocak zammı yatırılan paraya değil, kök aylığa yansıtılıyor. Halen emeklilere Ocak ayı ödemeleri Aralık ayı kök aylıklarına (ek ödeme dahil) yüzde 37.57 zam yansıtılarak yapılıyor, hesaplanan tutar 7 bin 500 liranın altındaysa 7 bin 500 lira yatırılıyor. Ek zamlara ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra ise Aralık kök aylığına (ek ödeme dahil) yüzde 49.25 artış eklenerek yeniden hesaplama yapılacak. Bu tutar emeklinin Temmuz'a kadar alacağı yeni aylığı olacak. Eğer kök aylık ve ek ödemenin toplamı 10 bin liradan az çıkıyorsa, yılın ilk yarısında her ay ödeme 10 bin liraya tamamlanacak.
E-DEVLET'TE GÖRDÜĞÜM RAKAM NEDİR?
Emekliler şu an e-Devlet'ten yüzde 37.57 zamlı kök aylığını, ek ödemesini (yüzde 4-5) ve maaşı 7 bin 500 liranın altındaysa bunu 7 bin 500 liraya tamamlayan 5510 Ek 19 tutarını detaylı bir şekilde görebiliyor. Ek zam yasası yürürlüğe girdikten sonra güncelleme yapılacak, emekliler yüzde 49.25 zamlı kök aylıklarını, ek ödemelerini ve varsa 5510 Ek 19 tutarını detaylı bir şekilde görebilecek.