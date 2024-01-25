Emekliye maaşa ek 2.500 TL verilecek! SSK, Bağ-Kur’lu emekliye 2.500 TL destek başvuruları ne zaman, kimler yararlanacak?

Gençlere, çocuklara, anne-babalara ücretsiz ulaşım vaatleri veren Kurum, ihtiyaç sahibi emeklilere her 2 bin TL vereceklerini açıkladı. Peki, kimler bu destekten yararlanacak? İşte merak edilenler ve başvuru tarihleri...
Gençlere, çocuklara, anne-babalara ücretsiz ulaşım vaatleri veren Kurum, ihtiyaç sahibi emeklilere her 2 bin TL vereceklerini açıkladı. Peki, kimler bu destekten yararlanacak? İşte merak edilenler ve başvuru tarihleri...
İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERE 2.500 TL DESTEK ÖDEMESİ
İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak.
YAŞLILAR İÇİN 3 BÜYÜK YAŞAM MERKEZİ
Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı Ve Engelli Yaşam Merkezi açılacak.
E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olacak takip edilecek.
7/24 BAKICI VE TEMİZLİK HİZMETİ
Yaşlılar ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için İBB güvencesiyle 7/24 yemek ve temizlik hizmeti sağlanacak.
Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için geçici bakım hizmeti verilecek.