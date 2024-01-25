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Emekliye maaşa ek 2.500 TL verilecek! SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 2.500 TL destek başvuruları ne zaman, kimler yararlanacak?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projelerini açıklıyor. Murat Kurum, emeklilere yeni müjde duyurdu. Her ay 2.500 TL destek verileceğini bildirdi. Peki, SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 2.500 TL destek başvuruları ne zaman, kimler yararlanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 12:42 Güncelleme 25 Ocak 2024, 12:48
Emekliye maaşa ek 2.500 TL verilecek! SSK, Bağ-Kur’lu emekliye 2.500 TL destek başvuruları ne zaman, kimler yararlanacak?

Gençlere, çocuklara, anne-babalara ücretsiz ulaşım vaatleri veren Kurum, ihtiyaç sahibi emeklilere her 2 bin TL vereceklerini açıkladı. Peki, kimler bu destekten yararlanacak? İşte merak edilenler ve başvuru tarihleri...

İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERE 2.500 TL DESTEK ÖDEMESİ

İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak.

YAŞLILAR İÇİN 3 BÜYÜK YAŞAM MERKEZİ

Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı Ve Engelli Yaşam Merkezi açılacak.

E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olacak takip edilecek.

7/24 BAKICI VE TEMİZLİK HİZMETİ

Yaşlılar ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için İBB güvencesiyle 7/24 yemek ve temizlik hizmeti sağlanacak.

Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için geçici bakım hizmeti verilecek.

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