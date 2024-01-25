25 Ocak 2024 taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti... TCMB faiz kararıyla yenilendi!

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: %3,79

İhtiyaç kredisi: %3,89'dan başlayan oranlar

Taşıt kredisi: %4,06

Bu güncellenen faiz oranları, vatandaşlara geniş bir yelpazede kredi seçenekleri sunarak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere çeşitli olanaklar tanıyor. Kredi kullanıcıları, kendilerine en uygun ve ekonomik seçenekleri değerlendirmek için bankaların açıkladığı faiz oranlarına dikkatlice göz atmaya devam ediyor.