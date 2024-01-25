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25 Ocak 2024 taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti... TCMB faiz kararıyla yenilendi!

Ülkemizde faaliyet gösteren önemli bankalar, kredi faiz oranlarını güncelledi. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası ve diğer özel bankalar, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarıyla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Bu gelişme üzerine kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi seçeneklerini belirlemek amacıyla araştırmalara başladı. Peki, faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte güncel veriler...

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 14:07 Güncelleme 25 Ocak 2024, 14:07
25 Ocak 2024 taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti... TCMB faiz kararıyla yenilendi!

Ülkemizde faaliyet gösteren önemli bankalar, tüketici, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. İhtiyaç sahipleri ve kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar, banka banka güncellenen faiz oranlarına göz atarak en avantajlı seçenekleri değerlendiriyor.

İşte bazı önemli bankaların güncellenen kredi faiz oranları:

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: %4,24

Taşıt kredisi: %4,05

Konut kredisi: %3,89

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: %4,09

Taşıt kredisi: %4,09

Konut kredisi: %3,59

AKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: %3,73

Taşıt kredisi: %3,69

Konut kredisi: %3,03

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: %3,71

Taşıt kredisi: %3,85

Konut kredisi: %2,87

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: %4,99

Konut kredisi: %3,20

Taşıt kredisi: %4,99

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: %3,79

İhtiyaç kredisi: %3,89'dan başlayan oranlar

Taşıt kredisi: %4,06

Bu güncellenen faiz oranları, vatandaşlara geniş bir yelpazede kredi seçenekleri sunarak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere çeşitli olanaklar tanıyor. Kredi kullanıcıları, kendilerine en uygun ve ekonomik seçenekleri değerlendirmek için bankaların açıkladığı faiz oranlarına dikkatlice göz atmaya devam ediyor.

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