Refah payı 11.68 puana çıktı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taze müjde: Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25’e yükseltildi | Zam farkları ne zaman ödenecek?

Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisine yeni müjde geldi. Başkan Erdoğan, SSK ve Bağ- Kur emeklisine ilave 5 puan artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya yükselmişti.
Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisine yeni müjde geldi. Başkan Erdoğan, SSK ve Bağ- Kur emeklisine ilave 5 puan artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya yükselmişti.
Yine Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ- Kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e yükseltildi. Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 37.57 çıkan Ocak ayı zam oranına eklenen refah payı 11.68 puana ulaşırken, tüm emeklilerin zam oranı eşitlenmiş oldu.
ARTIŞLAR EŞİTLENDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'ü Emekliler Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz.
Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; Sayın Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49.25'e yükseltiyoruz" dedi.
Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ek zam teklifindeki 5 puanlık refah payı önerge ile 11.68 puana yükseltilerek Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e çıkarılacak. Emekliler de yüzde 49.25 zam ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesiyle oluşan farkı yasa çıktıktan sonra hesabında görecek.