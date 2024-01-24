Refah payı 11.68 puana çıktı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taze müjde: Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25’e yükseltildi | Zam farkları ne zaman ödenecek?

Yine Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ- Kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e yükseltildi. Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 37.57 çıkan Ocak ayı zam oranına eklenen refah payı 11.68 puana ulaşırken, tüm emeklilerin zam oranı eşitlenmiş oldu.