Gerçeği çok farklı! Miras paylaşımlarında kardeşler farklı pay alabilirler mi?

Miras paylaşımı sürecinde, kardeşler arasındaki hak dağılımı konusu sıkça merak edilmektedir. Miras hukuku çerçevesinde kardeşler arasındaki paylar nasıl belirlenir ve hangi koşullarda farklı oranlar mümkün olabilir?

Vasiyetname ve Pay Dağılımı Bir miras bırakan, mal varlığının paylaşımında çocukları arasında farklı oranlar olmasını isteyebilir. Bu isteği resmi bir vasiyetname ile ifade ederek hükme bağlayabilir. Ancak, burada önemli bir kurala dikkat edilmelidir. Bir baba veya anne, mal varlığının yarısını çocuklarının saklı payı olarak ayırmak zorundadır.